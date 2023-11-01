Электрокроссовер Tesla Model Y остается бестселлером в Европе

Электрический кроссовер Tesla Model Y по итогам сентября остается самой продаваемой моделью на европейском рынке. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, электрокроссовер сохраняет лидерство в рейтинге продаж и по итогам девяти месяцев 2023-го, что позволяет модели претендовать на звание бестселлера года. Это может стать знаменательным и историческим событием, ведь до этого лидерами продаж по итогам года становились только европейские модели.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в сентябре стал электрокроссовер Tesla Model Y с показателем 29 309 реализованных машин (-1%). Второе место занял Peugeot 208, чьи продажи увеличились на 13% и составили 22 188 единиц. Третий результат показал Renault Clio – реализация этой модели составила 20 088 автомобилей (+26%). Далее идет Volkswagen Golf, на котором остановил свой выбор 19 441 европейский покупатель (+20%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Dacia Sandero, разошедшийся тиражом в 19 265 экземпляров (+8%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Fiat 500 (18 271 шт., +15%), Ford Puma (18 063 шт., +23%), Opel/Vauxhall Corsa (16 977 шт., +24%), Volkswagen T-Roc (16 935 шт., +4%) и Nissan Qashqai (16 404 шт., +3%).

Фото: Tesla