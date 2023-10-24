Представлен бизнес-шаттл на базе «Соболь NN» | АВТОСТАТ

Представлен бизнес-шаттл на базе «Соболь NN»

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Представлен бизнес-шаттл на базе «Соболь NN»

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Нижегородская компания «Луидор» представила бизнес-шаттл на базе «Соболь NN». Стоимость и сроки начала продаж новинки пока не раскрываются.

Как пишет портал Motor.ru, за основу новой бизнес-версии взят минивэн «Соболь NN» с шестиместным салоном. Трехрядная компоновка сохранена, но вместо утилитарных заводских сидений установлены мультиконтурные кресла с обивкой из экокожи, массивными подлокотниками, подголовниками и подиумом. Передняя часть салона тоже перешита, но электрорегулировок не появилось. Судя по фотографиям, четыре задних пассажира смогут регулировать угол наклона спинки и уклон поставки для ног, а еще кресла можно будет сдвигать продольно. Других особенностей комплектации не приводится.

Исходный пассажирский «Соболь NN» поступил в продажу только в начале сентября. Минивэн оснащается безальтернативным 2,5-литровым дизельным двигателем G21, который работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Полноприводные «Соболи NN» должны появиться в продаже в ближайшее время.

Фото: t.me/luidor_russia

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: легкие коммерческие автомобилиновинкиспецверсииgaz собольgaz

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