Представлен бизнес-шаттл на базе «Соболь NN»

Нижегородская компания «Луидор» представила бизнес-шаттл на базе «Соболь NN». Стоимость и сроки начала продаж новинки пока не раскрываются.

Как пишет портал Motor.ru, за основу новой бизнес-версии взят минивэн «Соболь NN» с шестиместным салоном. Трехрядная компоновка сохранена, но вместо утилитарных заводских сидений установлены мультиконтурные кресла с обивкой из экокожи, массивными подлокотниками, подголовниками и подиумом. Передняя часть салона тоже перешита, но электрорегулировок не появилось. Судя по фотографиям, четыре задних пассажира смогут регулировать угол наклона спинки и уклон поставки для ног, а еще кресла можно будет сдвигать продольно. Других особенностей комплектации не приводится.

Исходный пассажирский «Соболь NN» поступил в продажу только в начале сентября. Минивэн оснащается безальтернативным 2,5-литровым дизельным двигателем G21, который работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Полноприводные «Соболи NN» должны появиться в продаже в ближайшее время.

Фото: t.me/luidor_russia