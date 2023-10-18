В России стартуют продажи обновленного кроссовера Geely Coolray

Под капотом кроссовера установлен новый 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 147 л.с. с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Мотор сочетается с 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией с двойным сцеплением. Для удобства эксплуатации водителю предоставляется выбор из четырех режимов движения: Sport, Comfort, Eco и Smart.

Российские дилеры Geely начали продажи обновленного кроссовера Geely Coolray. Новинка предлагается в четырех комплектациях – Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive – по цене от 2 млн 594 тыс. 990 рублей до 2 млн 934 тыс. 990 рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новый Geely Coolray стал длиннее, шире и выше предыдущей модели, его габаритные размеры – 4380 х 1810 х 1615 мм. Внешний вид кроссовера стал более «мускулистым» и спортивным за счет воздухозаборников на капоте, черной глянцевой решетки радиатора в новом фирменном стиле Energy Storm и новых светодиодных фар. Задняя часть автомобиля отличается фонарями заостренной формы, соединенными контурной светодиодной полосой, сдвоенными патрубками выхлопной системы и бампером с диффузором, а также декоративными красными элементами и вставками под карбон.

Автомобиль получил двухцветный салон с креслами, имеющими развитую боковую поддержку, и мультифункциональным рулевым колесом нового дизайна, обшитым кожей. Черный потолок подчеркнуто контрастирует с яркими красными акцентами в интерьере.

Фото: Geely