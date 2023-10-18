Кроссовер Livan X6 Pro выходит на российский рынок по цене от 2,48 млн рублей

По своим габаритам Livan X6 Pro относится к сегменту «С» и имеет следующие размеры: 4 535 мм в длину, 1 845 мм в ширину и 1 725 мм в высоту при колесной базе 2 683 мм. В передней части кроссовера обращают на себя внимание массивный капот, большая решетка радиатора в форме «крыла бабочки», светодиодная оптика, а также характерный передний бампер с изгибами, напоминающими бумеранг. При взгляде на автомобиль в профиль его атлетичный стиль подчеркивают большие 18-дюймовые алюминиевые диски со спицами, напоминающими лезвие ножа, зеркала с повторителями сигнала поворота и алюминиевые рейлинги на крыше. Сзади дополнительные акценты создают светодиодные фонари, фирменная полоса, проходящая по всей ширине кузова, массивный бампер с интегрированным диффузором и двумя патрубками выхлопных труб, а также спойлер с интегрированным дополнительным стоп-сигналом.

В салоне Livan X6 Pro образ прогрессивного кроссовера усиливается за счет D-образного рулевого колеса, ориентированной на водителя передней панели, спортивных сидений и высококачественных материалов отделки. Мультифункциональный руль с отделкой эко-кожей отличается удобным хватом и позволяет управлять аудиосистемой, бортовым компьютером и круиз-контролем, не отвлекаясь от дороги.

В России кроссовер Livan X6 Pro на начальном этапе предлагается с бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра и 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями DCT.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», китайская марка Livan вышла на российский рынок в июне 2023 года, а первой моделью стал компактный кроссовер X3 Pro. С расширением линейки Livan до трех моделей за счет кроссовера Livan X6 Pro и седана S6 Pro, компания рассчитывает продавать в нашей стране от 32 до 40 тыс. автомобилей и занять долю рынка в 4-5%. В 2024 году Livan планирует привезти в Россию новый среднеразмерный кроссовер в сегменте C+, однако его название не раскрывается.

Напомним, марка Livan была создана Lifan Technology и Geely Automobile после реорганизации Lifan Industry Group, а модели бренда представляют собой перелицованные автомобили Geely для рынка Китая.

Фото: Livan