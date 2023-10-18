Рестайлинговый седан Aurus Senat появится в мае 2024 года

Выпуск новой рестайлинговой версии представительского седана Aurus Senat планируется начать в мае 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, не уточнив место производства. Вероятно, на начальном этапе обновленную модель будут собирать только на мощностях НАМИ для нужд ведомственных гаражей, а серийное производство на заводе в Елабуге будет налажено позднее.

Как пишет портал Motor.ru со ссылкой на свои источники, модернизированный Aurus Senat обзаведется пневмоподвеской и полноуправляемым шасси. Также он будет отличаться оригинальными бамперами, светотехникой и интерьером. Изменений по силовой установке не планируется: у всех моделей на «Единой модульной платформе» сохранится гибридная система на основе 4,4-литрового двигателя V8.

Можно ожидать, что первым обновленным Aurus Senat окажется лимузин с метровой вставкой, а премьера совпадет с инаугурацией президента Российской Федерации в начале мая 2024 года. На церемонии планируют показать и новые электрические мотоциклы Aurus Merlon. Они заменят в мотоэскорте немецкие байки: «зимние» BMW R1150RT и «летние» BMW R1200RT.

Напомним, Aurus – первый российский автомобильный бренд в категории «люкс». Серийное производство седанов Aurus Senat стартовало в мае 2021-го на заводе в Елабуге, а в конце ноября прошлого года здесь же был налажен выпуск нового люксового внедорожника Aurus Komendant. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ», где в настоящее время продолжается производство спецверсий автомобилей Aurus.

Фото: «Аурус»