Продажи кроссовера JAECOO J8 переносятся на февраль 2024 года

Китайский бренд JAECOO планировал вывести на российский рынок кроссовер J8 в ноябре 2023 года. Но как сообщили «Российской газете» в пресс-службе компании, старт продаж перенесен на февраль следующего года.

Габариты модели JAECOO J8 следующие: 4820x1930x1699 мм. Колесная база равна 2820 мм. Двигатель – двухлитровый мощностью 254 или 261 л.с. Он работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» или 8-диапазонным «автоматом». В пресс-службе бренда также заявили, что в 2024 году на российский рынок выйдет гибридная версия модели.

Также в следующем году появится гибридная модификация уже вышедшего на отечественный рынок кроссовера JAECOO J7. На сегодняшний день модель предлагается в четырех комплектациях с полным и передним приводом. В оснащении – турбированный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра мощностью 186 л.с. Коробка передач – 7-ступенчатый «робот».

Напомним, что марка JAECOO является суббрендом китайской OMODA. Название JAECOO («Джейку́») образовано от немецкого слова Jaeger («охотник») и английского Cool («крутой»).

Фото: Авто Mail.Ru