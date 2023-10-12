На российский рынок внедорожник BAIC BJ60 выйдет в начале 2024 года

Новый внедорожник BAIC BJ60 появится у российский дилеров уже в начале 2024 года. Об этом «Российской газете» рассказали в пресс-службе китайского автопроизводителя.
Длина модели составляет 5020 мм, ширина – 1955 мм, высота – 1925 мм. Колесная база равна 2820 мм. Под капотом установлен 2-литровый бензиновый турбодвигатель, который работает в паре с 48-вольтным стартер-генератором общей мощностью 266 л.с. В перспективе может появиться комплектация с дизельным мотором.
Коробка передач – восьмиступенчатый «автомат». Подвеска – независимая. Внедорожник BAIC BJ60 оснащен подключаемым полным приводом с понижающей передачей и тремя блокировками. Для комфортного передвижения по бездорожью, в автомобиле предусмотрено 9 режимов вождения.
BAIC BJ60 укомплектован системами помощи при спуске и подъеме, противобуксовочной системой, автоматическим тормозом при остановке и рядом других интеллектуальных помощников.
Напомним, что автомобили BAIC выпускаются на отечественном предприятии «Автотор». До конца года на конвейер встанет еще три модели. В пресс-службе BAIC заявили, что анонсировать их будут отдельно. Сейчас в российской линейке бренда представлено четыре модели – U5 Plus, X35, X55 и BJ40.
Фото: BAIC