Продажи новых автобусов в сентябре 2023 года выросли на 32%

По итогам сентября 2023 года в России было реализовано 869 новых автобусов – на 31,7% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и собственную сегментацию.

Более четверти автобусного рынка (26,8%) пришлось на отечественную марку PAZ. Так, в первый месяц осени объем продаж новых «пазиков» составил 233 единицы, что на 8,9% больше, чем в сентябре 2022 года.

Далее в рейтинге расположился китайский бренд Yutong (148 шт.; +48%), за ним – отечественный Volgabus (144 шт.; +65,5%). Отметку в сотню реализованных автобусов преодолел еще российский NEFAZ (126 шт.; -13,7%), а замыкает пятерку марок-лидеров сентября китайский Higer (55 шт.; рост в 5 раз).

Если же рассматривать итоги 9 месяцев нынешнего года, то за это время объем продаж новых автобусов в РФ составил 11 866 единиц – на 33,5% больше, чем в январе – сентябре 2022 года.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: НЕФАЗ