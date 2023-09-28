Седан Livan S6 Pro появится в России в октябре

Компания Livan представит на российском рынке седан Livan S6 Pro, который заменит ушедший из нашей страны Kia Cerato и составит конкуренцию «Москвичу 6». В продажу новинка поступит уже в октябре – тогда же будут объявлены цены и комплектации, пишет портал Motor.ru.

Livan S6 Pro – это седан D-класса, построенный на платформе Geely Emgrand. Он оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 138 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. В салоне – цифровая панель приборов и экран мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма каждый. В список оснащения, помимо прочего, входят камеры кругового обзора и 17-дюймовые диски.

Напомним, китайская марка Livan вышла на российский рынок в июне 2023 года, а первой моделью стал компактный кроссовер X3 Pro. Помимо седана S6 Pro, в ближайшее время Livan намерен представить в нашей стране кроссовер С-класса X6 Pro. После того как модельная линейка Livan расширится до трех моделей, компания рассчитывает продавать на российском рынке от 32 до 40 тыс. автомобилей и занять долю рынка в 4-5%. В 2024 году Livan планирует привезти в Россию новый среднеразмерный кроссовер в сегменте C+, однако его название не раскрывается.

Фото: Motor.ru