Daewoo возвращается на российский рынок с грузовиками

Компания «ПремиумАвто» стала официальным дистрибьютором коммерческой техники Daewoo в России. Продажи грузовиков Daewoo Dexen полной массой 10,2 тонны начнутся до конца этого года, а в четвертом квартале 2024-го ожидается более тяжелая версия автомобиля с полной массой 12 тонн, пишет издание «Спецтехника и коммерческий транспорт».

Под капотом Daewoo Dexen установлен 3,8-литровый двигатель Cummins мощностью 190 л. с. В базовой комплектации автомобиль оснащен 6-ступенчатой механической коробкой передач ZF. Монтажная длина рамы в зависимости от колесной базы составляет от 4485 до 6240 мм. Кабина предложена в двух вариантах: короткая дневная и удлиненная, со спальным отделением.

В базовую комплектацию «Стандарт» стоимостью 6,8 млн рублей входят запуск двигателя с кнопки, система курсовой устойчивости, активный круиз-контроль, светодиодные противотуманные фары. Сиденье водителя оснащено пневмоподвеской.

Более дорогая версия «Премиум» оценена в 7,5 млн рублей и имеет вентиляцию сидений, обогрев руля, 10-дюймовый сенсорный экран медиасистемы и полностью цифровой щиток приборов. Смарт-ключом можно запустить двигатель, а кабину поднимает электропривод. За дополнительную плату предлагается заказать алюминиевые диски колес, 8-ступенчатую роботизированную коробку передач и 200-литровый топливный бак.

Фото: «Спецтехника и коммерческий транспорт»