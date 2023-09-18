В России начались продажи кроссовера Belgee X50

Официальные дилеры Geely в России начали продажи компактного кроссовера Belgee X50. Эта модель создана на основе Geely Coolray и с июля 2023 года выпускается на заводе «БелДжи» вместо него для рынков России и Беларуси. Новинка предлагается в трех комплектациях – Active, Style и Prestige – по цене от 2 млн 235 тыс. 990 рублей до 2 млн 445 тыс. рублей 990 рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Под капотом переднеприводного кроссовера Belgee X50 установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

В базовую комплектацию модели входят легкосплавные колесные диски 17-го диаметра, светодиодные дневные ходовые огни и противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, комбинированные задние фонари, а также указатели сигналов поворота, интегрированные в наружные зеркала заднего вида с обогревом и электрорегулировками. Нижние накладки переднего и заднего бамперов, боковые накладки кузова выполнены в виде декоративных элементов под карбон, а на крыше установлены рейлинги.

Что касается интерьера Belgee X50, рулевое колесо с электроусилителем регулируется по вылету и высоте, электростеклоподъемники всех дверей оборудованы защитой от защемления, а передние кресла – функцией обогрева. Также обогревом оснащены форсунки омывателя лобового стекла и зона покоя стеклоочистителей. Информативная цифровая панель приборов расположена на 7-дюймовом дисплее, а мультимедийно-развлекательный комплекс с Bluetooth-модулем и аудиосистемой с шестью динамиками оснащен сенсорным монитором диагональю 10,25 дюймов с функцией дублирования экрана смартфона.

Завод «БелДжи» был открыт в ноябре 2017 года и занимается мелкоузловой сборкой автомобилей китайской марки Geely, которые поставляются, в том числе на российский рынок. Производственная мощность предприятия позволяет выпускать до 60 тыс. машин в год.

Напомним, модельный ряд Geely, официально представленный в России, включает компактный кроссовер Coolray, кроссовер C-сегмента Atlas Pro с системой мягкого гибрида, купе-кроссовер Tugella и флагманский кроссовер D-сегмента Monjaro.

Фото: Geely