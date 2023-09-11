Показан кроссовер Peugeot 3008 нового поколения

Компания Peugeot опубликовала фотографии кроссовера Peugeot 3008 нового поколения, публичная премьера которого состоится 12 сентября. В продажу новинка поступит весной 2024 года.
Как пишет портал Motor.ru, модель получила купеобразный кузов, таким образом вновь сменив форм-фактор вместо традиционного кроссовера. Новый Peugeot 3008 построен на электрической платформе STLA Medium, предназначенной для автомобилей C/D-сегмента.
По неофициальным данным, у новинки будет три силовых установки на выбор, в том числе двухмоторная. А самая дальнобойная модификация сможет проезжать на одной зарядке около 700 км. Топливные версии – только гибриды. Начальная получит «турботройку» 1.2 со встроенным в 6-ступенчатый «робот» 48-вольтовым электромотором. Более мощная – «турбочетверку» 1.6 и батарею увеличенной емкости.
Главным элементом интерьера нового Peugeot 3008 станет изогнутый дисплей диагональю 21 дюйм, который установлен выше руля и объединяет приборную панель с медиасистемой и проекционным дисплеем. Благодаря скрытому креплению и подсветке в нижней части, создается ощущение, что экран парит в воздухе. Эффект продублируют на руле, визуально «отвязав» центральную часть от спиц. Такая архитектура салона получила фирменное название Panoramic i-Cockpit.
Фото: Peugeot