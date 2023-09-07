Рестайлинговый Geely Coolray и седан Emgrand ожидаются в России

На российском авторынке этой осенью ожидаются две новинки от Geely, причем речь идет об официальных поставках, а не параллельном импорте. Как рассказал «Российской газете» директор по продажам «АВИЛОН Geely» Максим Васильев, в конце октября планируется поступление рестайлингового кроссовера Geely Coolray, а долгожданный седан Emgrand доберется до дилеров ориентировочно в ноябре-декабре. В пресс-службе Geely информацию об официальных поставках новинок, впрочем, не подтверждают.

Напомним, обновленный Geely Binyue Cool дебютировал на китайском рынке в 2022 году. Внешне кроссовер отличается более узкими фарами, сетчатой радиаторной решеткой в стиле Lexus и другими бамперами, а блоки фонарей теперь соединены светящейся полосой. Длина автомобиля увеличилась на 50 мм и составляет 4380 мм.