Рестайлинговый Geely Coolray и седан Emgrand ожидаются в России

На российском авторынке этой осенью ожидаются две новинки от Geely, причем речь идет об официальных поставках, а не параллельном импорте. Как рассказал «Российской газете» директор по продажам «АВИЛОН Geely» Максим Васильев, в конце октября планируется поступление рестайлингового кроссовера Geely Coolray, а долгожданный седан Emgrand доберется до дилеров ориентировочно в ноябре-декабре. В пресс-службе Geely информацию об официальных поставках новинок, впрочем, не подтверждают.
Напомним, обновленный Geely Binyue Cool дебютировал на китайском рынке в 2022 году. Внешне кроссовер отличается более узкими фарами, сетчатой радиаторной решеткой в стиле Lexus и другими бамперами, а блоки фонарей теперь соединены светящейся полосой. Длина автомобиля увеличилась на 50 мм и составляет 4380 мм.
Салон рестайлингового Geely Coolray отличает единая панель, которая объединяет два дисплея диагональю 10 и 12 дюймов. Кроме того, обновлены воздуховоды, селектор трансмиссии, панель управления климат-контролем и дверные карты, появилась беспроводная зарядка для гаджетов.
Что касается технической части, вместо трехцилиндрового турбодвигателя 1.5, которым оснащается дореформенный Coolray, новинка оснащается «турбочетверкой» такого же объема, развивающей 181 л.с. (290 Нм). Пару мотору составляет новое поколение 7-ступенчатой «мокрой» роботизированной коробки с двойным сцеплением.
Фото: Geely