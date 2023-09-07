«Соболь NN» в версии микроавтобус поступил в продажу

Как сообщает пресс-служба ГК «СТТ», в машине установлены три ряда регулируемых сидений, позволяющих разместиться водителю и шестерым пассажирам. Салон-трансформер позволяет организовать в автобусе полноценное спальное место для отдыха при длительном путешествии, сдвигать или складывать сиденья для увеличения багажного отсека. В комплектацию машины включены автоматическая выдвижная подножка, кондиционер, два отопителя салона, предпусковой подогреватель, а также индивидуальные светильники и USB-розетки для пассажиров.

Напомним, в четвертом квартале 2022 года Горьковский автозавод начал производство нового поколения легкого коммерческого автомобиля «Соболь NN» полной массой 2,5 и 3,5 т. Инвестиции «Группы ГАЗ» в разработку и запуск производства «Соболь NN» составили 3,25 млрд рублей. Как отмечается, появление в линейке автомобилей ГАЗ городского фургона «Соболь NN» отражает быстро растущий спрос со стороны служб доставки и компаний, работающих в сегменте онлайн-торговли, в компактном, маневренном и в то же время вместительном и комфортабельном развозном автомобиле. За счет небольших габаритов и малого радиуса разворота (5,4 м) автомобиль может легко перемещаться в интенсивном транспортном потоке, проезжать по узким улицам и загруженным складским помещениям, парковаться во дворах, не создавая помех легковому транспорту.

Фото: ГК «СТТ»