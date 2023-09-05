Бренд JAECOO стал официальным партнером хоккейного клуба «Ак Барс»

Автомобильный бренд JAECOO объявил о партнерстве с хоккейным клубом «Ак Барс». Этой осенью на российский рынок выходит новый автомобильный бренд JAECOO, основой философии которого является стремление к высоким достижениям и поддержка активного образа жизни, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Подтверждая эту стратегию, в сезоне Континентальной Хоккейной Лиги 2023/24, бренд стал официальным спонсором казанской команды «Ак Барс» – трехкратного обладателя Кубка Гагарина, Кубка Европейских Чемпионов и Континентального Кубка.

Напомним, российские дилеры уже начали прием предзаказов на компактный кроссовер JAECOO J7, который поступит в продажу в конце сентября 2023 года. Новинка станет первой моделью в продуктовой линейке марки JAECOO на российском рынке. Кроссовер JAECOO J7 будет представлен с передним и полным приводом в четырех различных комплектациях: Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme. Цены на новинку будут объявлены ближе к официальному старту продаж.

Флагманский кроссовер JAECOO J8 появится на российском рынке в ноябре 2023 года, став второй моделью бренда в нашей стране. Дальнейшие планы по развитию модельного ряда в России пока держатся в секрете.

Фото: JAECOO