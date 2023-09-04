Tesla представила модернизированную Model 3

Компания Tesla представила новую модификацию своего самого массового электромобиля – Model 3. Главная особенность новинки – пробег от одной зарядки будет на 9% больше, чем раньше, и составит 606 км, пишет газета «Коммерсант».

Кроме того, у новой версии Model 3будет улучшенная акустическая система, более удобный салон, а заднее сиденье оснащено собственным дисплеем. Также немного изменился дизайн передней части кузова, что улучшит аэродинамические характеристики электромобиля.

Новый вариант Model 3 будет выпускаться для Китая, Европы, Ближнего Востока, Японии и Австралии. Его стартовая цена на 12% выше цены предыдущей версии – 35,8 тыс. долларов. Выпуск модернизированной модели будет налажен на заводе в Шанхае. Tesla уже начала собирать предзаказы, поставки на китайский рынок должны начаться в четвертом квартале 2023 года.

Для Tesla это первый запуск новой или модернизированной модели с 2020 года, когда она представила Model Y. В текущем году компания планирует начать массовое производство электрического пикапа Cybertruck в Китае.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», американский производитель электромобилей Tesla увеличил производство и поставки машин во втором квартале 2023 года более чем на 80%. Так, в отчетный период производство электромобилей Tesla выросло по отношению к прошлому году на 85,5% до 479,7 тыс. машин. При этом выпуск Model 3 и Model Y достиг 460 тыс. 211 единиц (+90%). Также произведено 19 тыс. 489 электромобилей Model S и Model X – на 18,8% больше, чем годом ранее.

Во втором квартале компания Tesla поставила дилерам 466 тыс. 140 машин, что на 83% выше показателя годичной давности. Поставки Model 3 и Model Y увеличились на 87,4% до 446 тыс. 915 штук, Model S и Model X – на 19% до 19 тыс. 225 единиц.

Фото: Florence Lo / Reuters