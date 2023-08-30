Кроссовер JAECOO J7 стал доступен для предзаказа в России

В базовой версии Lifestyle новинка обладает нехарактерным для стандартных комплектаций богатым функционалом и широким перечнем базового оборудования. Автомобиль получил легкосплавные колесные диски диаметром 18 дюймов, а также светодиодную оптику, включая фары головного света, дневные ходовые огни и задние фонари. Боковые зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов оборудованы электроприводом складывания и функцией памяти настроек. Для удобства эксплуатации предусмотрены функции бесключевого доступа в салон и запуска мотора с ключа, центральный замок с дистанционным управлением и возможностью удаленного прогрева двигателя, а также электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открытия.

Автомобиль оснащен высокопроизводительным турбированным бензиновым двигателем с рабочим объемом 1,6 литра мощностью 186 л.с. Пиковый крутящий момент, равный 275 Нм, доступен в диапазоне от 2000 до 4000 оборотов в минуту. В качестве трансмиссии задействована высокоэффективная семиступенчатая роботизированная коробка передач DCT7 с двойным «мокрым» сцеплением. В зависимости от модификации кроссовера расход топлива в смешанном цикле составляет от 7,6 до 8,2 литра на 100 км.

Водительское кресло с функцией памяти настроек оснащено электрической регулировкой в шести различных направлениях, а также электроприводом поясничного подпора. Все кресла - с обивкой из высококачественной искусственной кожи оборудованы обогревом, а сиденье водителя дополнено функцией вентиляции. Многофункциональное рулевое колесо с электроусилителем и регулировками по четырем направлениям с кожаной отделкой и функцией обогрева. Кроме того, системой подогрева оснащены форсунки стеклоомывателя и лобовое стекло. Дополнительный комфорт обеспечивают круиз-контроль, система Start-Stop, беспроводная зарядка для смартфонов, двухзонный климат-контроль с индивидуальными воздуховодами для пассажиров второго ряда, а также аудиосистема с шестью динамиками. Бортовой компьютер представлен на цветном 10,25-дюймовом интерактивном дисплее, а мультимедийно-развлекательный комплекс – на сенсорном мониторе диагональю 13.2 дюйма с Bluetooth-модулем и системой Hands Free. Для подключения внешних девайсов в передней и задней частях салона предусмотрено по два USB-разъема, розетки на 12В, а также слот Type-C. Водителю доступен выбор из нескольких режимов движения в зависимости от сложности и изменения дорожных и климатических условий эксплуатации.

Защиту водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности, в том числе и занавесочного типа, а также широкий спектр интеллектуальных систем. В частности, ассистенты смены полосы следования и помощи при движении на склоне, функция мониторинга объектов в слепых зонах, системы предупреждения об опасности при открывании дверей и заднем перекрестном столкновении, датчики дождя и освещения, а также автоматический электронный стояночный тормоз AutoHold.

Кроссовер JAECOO J7 в комплектации Ultimate отличается наличием 19-дюймовых легкосплавных колесных дисков с яркими красными тормозными суппортами, наружной декоративной подсветкой, светотехникой с функцией задержки выключения Follow Me Home и автоматическим переключением ближнего-дальнего света фар, а также тонировкой стекол и большим панорамным люком в крыше. Кроме того, автомобиль в этой версии дополнен подушкой безопасности для коленей водителя, индикатором превышения скорости, проекционным HUD-дисплеем, умным ассистентом при движении в пробках и системой, облегчающей посадку и высадку пассажиров. Помимо прочего, кресло переднего пассажира получило функцию вентиляции и электрорегулировки по четырем различным направлениям, аудиосистема – восемь динамиков, а мультимедийный центр – сенсорный экран с увеличенной до 14,8 дюйма диагональю и голосовым управлением. Более того: перечень оборудования пополнился адаптивным круиз-контролем, системами предупреждения о фронтальном столкновении, помощи при экстренном торможении, в том числе при движении задним ходом, а также функциями распознавания дорожных знаков, удержания автомобиля в полосе следования и оповещения о его выезде за пределы разметки.

Полный привод для модели JAECOO J7 доступен с комплектации Active, которая по своему оснащению идентична первоначальной версии Lifestyle. А автомобиль в топовом исполнении Supreme функциональными возможностями и интегрированным оборудованием соответствует комплектации Ultimate. Интеллектуальная система полного привода ARDIS - All Road Drive Intelligent System позволяет кроссоверу бескомпромиссно преодолевать различные препятствия вне зависимости от типа покрытия и погодных условий. Благодаря применению интегрированного сервоусилителя тормозов IPB, время подключения полноприводной системы, способной имитировать работу блокировки дифференциала, составляет менее 0,1 секунды. ARDIS не теряет внедорожные характеристики при перепадах температур и на больших высотах, а также автоматически активируется на любой скорости. Система полного привода предлагает водителю семь различных режимов движения, позволяя чувствовать себя уверенно в любых условиях эксплуатации: экономичный, стандартный, спортивный, внедорожный, а также для езды по снегу, песку и грязи.

Фото: JAECOO