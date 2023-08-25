«Соллерс» выпустит новые модификации Atlant и Argo в 2024 году

Компания «Соллерс» в 2024 году планирует выпустить новые модификации легких коммерческих автомобилей Sollers Atlant и Argo. Так, в начале следующего года Atlant будет доступен в версии восьмиместного автобуса. Кроме того, Argo будет производиться в версиях со сдвоенной (двухрядной) кабиной и бензиновым двигателем, сообщает агентство «ТАСС».

Напомним, производство легких коммерческих автомобилей под брендом Sollers было налажено на заводе «Соллерс Алабуга» в ноябре 2022 года. Модели получили название Argo и Atlant, а за их основу были взяты модели JAC N25/N35 и JAC Sunray. Между тем, в июле этого года «Соллерс» перенес выпуск малотоннажных грузовиков Argo из Елабуги на новую производственную площадку на территории Ульяновского автозавода (УАЗа), сообщил директор по технологическому развитию и индустриализации «Соллерс Алабуга» Виктор Зорников. В то же время предприятие запустило производство коммерческого автомобиля Sollers Atlant по полному циклу, включая сварку и окраску.

В свою очередь, директор по продажам и маркетингу «Соллерс Алабуга» Марат Шарапов заявил, что до конца текущего года компания рассчитывает реализовать не менее 10 тыс. автомобилей Atlant и Argo. При этом в презентации «Соллерс» отмечается, что с января по июль 2023-го было продано около 3 тыс. машин. Таким образом, доля автомобилей Sollers в сегменте MCV (малотоннажные грузовые автомобили) достигла 7,5%. Кроме того, по словам Марата Шарапова, «Соллерс» планирует начать поставки легких коммерческих автомобилей Argo в Белоруссию.

Модельный ряд Sollers Atlant полукапотной компоновки включает в себя широкий спектр модификаций с возможностью адаптации под нужды конкретного клиента. Автомобиль полной массой от 2,5 до 4,2 т может быть оснащен дизельным двигателем 139 л.с. либо 150 л.с. экологического класса «Евро-5».

Sollers Argo представляет собой компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок, среди основных преимуществ которого – возможность въезда в центр крупных городов. Автомобиль имеет полную массу от 2,5 до 3,5 т и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с. либо с бензиновым двигателем 147 л.с. экологического класса «Евро-5». Обе модели в базовой комплектации оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира и антиблокировочной системой (ABS).

Фото: «Соллерс»