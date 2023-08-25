Mercedes-Benz обновил внешность электрокроссоверов EQA и EQB

Компания Mercedes-Benz представила обновленные электрические кроссоверы EQA и EQB, старт продаж которых в Европе этой осенью. Поставки автомобилей начнутся в начале 2024 года, пишет портал Autonews.ru.

Передняя часть электрокроссоверов получила измененную псевдорешетку радиатора и светодиодную полосу, соединяющую дневные ходовые огни. Салон отличают новый 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, а также новая аудиосистема Burmester, которая поддерживает технологию объемного звука Dolby Atmos.

Оба кроссовера могут оснащаться тремя силовыми установками на выбор. В самых доступных исполнениях устанавливается один электромотор мощностью 190 л.с. Более дорогие комплектации оснащены двумя электродвигателями, суммарная мощность которых составляет 228 или 292 л.с.

Для автомобилей предусмотрены батареи емкостью 66,5 и 70 кВт-ч. Запас хода на одной зарядке варьируется от 396 до 536 км в зависимости от версии. При этом для каждой из комплектаций запас хода увеличился примерно на 30 км.