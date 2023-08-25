Mercedes-Benz обновил внешность электрокроссоверов EQA и EQB

Компания Mercedes-Benz представила обновленные электрические кроссоверы EQA и EQB, старт продаж которых в Европе этой осенью. Поставки автомобилей начнутся в начале 2024 года, пишет портал Autonews.ru.
Передняя часть электрокроссоверов получила измененную псевдорешетку радиатора и светодиодную полосу, соединяющую дневные ходовые огни. Салон отличают новый 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, а также новая аудиосистема Burmester, которая поддерживает технологию объемного звука Dolby Atmos.
Оба кроссовера могут оснащаться тремя силовыми установками на выбор. В самых доступных исполнениях устанавливается один электромотор мощностью 190 л.с. Более дорогие комплектации оснащены двумя электродвигателями, суммарная мощность которых составляет 228 или 292 л.с.
Для автомобилей предусмотрены батареи емкостью 66,5 и 70 кВт-ч. Запас хода на одной зарядке варьируется от 396 до 536 км в зависимости от версии. При этом для каждой из комплектаций запас хода увеличился примерно на 30 км.
Напомним, ранее Mercedes-Benz представил «заряженный» вариант кроссовера GLC, который будет доступен в двух комплектациях. Внешне отличить Mercedes-AMG GLC от стандартного кроссовера можно по оригинальной решетке радиатора Panamericana, более агрессивным бамперам спереди и сзади, а также по четырем патрубкам выхлопной системы. Кроме того, в салоне спортивных GLC используется более дорогая отделка.
Начальной версией станет Mercedes-AMG GLC 43 4Matic: он оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 421 л.с. и 500 Нм крутящего момента, в паре с которым работает 48-вольтовый 14-сильный стартер-генератор. Разгон до «сотни» занимает 4,8 сек. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Привод – полный.
Топовым исполнением станет Mercedes-AMG GLC 63 S E Perfomance. В основе его силовой установки по-прежнему будет находиться 2-литровый турбодвигатель, который будет дополняться 204-сильным электромотором на задней оси. Суммарная мощность – 680 л.с. и 1020 Нм крутящего момента. До первой «сотни» GLC 63 S E Performance способен разгоняться за 3,5 сек. Электронный ограничитель максимальной скорости сдвинут до отметки 275 км/ч.
Фото: Mercedes-Benz