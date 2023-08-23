Электроседан Exlantix E03 появится в России в начале 2024 года

Длина полноразмерного премиального седана Exlantix E03 составит 4935 мм. Абсолютно новый подход в дизайне позволил достичь ощущения простора в салоне, сохранив при этом компактные пропорции 4-дверного купе. Плавность спортивной линии крыши седана Exlantix E03 позволила снизить аэродинамический коэффициент до уровня 0,21 и создать уникальную бесшумную атмосферу внутри автомобиля. Благодаря высоким технологиям, в новом седане удалось достичь не только запаса хода более 700 км, но и возможности быстрой зарядки напряжением 800В – для 150 км пути достаточно 5 минут. Разгон до 100 км составляет около 3 секунд.

Дизайнерские решения, находящиеся в фазе активной разработки, призваны не только улучшить показатели разгона, аэродинамики и экономичного расходования энергии, но и сделать взаимодействие с автомобилем интеллектуальным. Благодаря двум внешним ISD модулям можно будет быстро получать такую важную информацию как уровень давления в шинах, уровень зарядки и даже данные о погоде. Кроме того, они позволят повысить эффективность взаимодействия с пешеходами и, следовательно, повысят пассивную безопасность автомобиля. Электронные зеркала были специально разработаны для улучшения аэродинамики и централизации работы новейших систем ADAS. Модель оснащена системой динамического освещения, модулем проекции на дорогу (Digital Light Projection), а масштабная панорамная крыша делает салон похожим на кабину самолета.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в следующем году до нашей страны также доберется электрический внедорожник Exlantix E0Y. Светодиодные фары, проходящие через всю фронтальную часть автомобиля, делают его визуально шире, а приподнятая линия крыши обеспечивает простор пассажирам второго ряда. Длина внедорожника составляет около 5 метров, ширина почти 2 метра. Он будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 480 л.с. Разгон до 100 км/ч составит около 3 секунд. Предполагается, что автомобиль будет оснащаться новой батареей большой емкости от ведущей компании по производству аккумуляторов Ningde, с запасом хода более 700 км. За комфорт будет отвечать пневматическая подвеска с непрерывным контролем демпфирования.

Фото: EXEED