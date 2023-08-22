В России представлена бронированная версия внедорожника TANK 500

Компания «Армор Групп», разработчик и производитель бронированной техники, в рамках международного форума «Армия-2023» представила бронированную версию рамного внедорожника TANK 500. Автомобиль получил противоминную защиту, защиту от стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств. Мелкосерийное производство спецавтомобиля налажено на мощностях «Армор Групп» в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба компании.

Габариты TANK 500 составляют 4,8 м в длину и 1,9 м в ширину и в высоту. Под капотом внедорожника установлен шестицилиндровый бензиновый двигатель V6 рабочим объемом 3 л с комбинированным впрыском топлива и двойным турбонаддувом. Он развивает 299 л.с. и 500 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Полный привод подключается автоматически.

Фото: «Армор Групп»