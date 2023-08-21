Китайский автоконцерн Haval представил внедорожник H5 нового поколения представлен в Китае. Цена базовой версии автомобиля на местном рынке составит 150 тыс. юаней (2 млн рублей по текущему курсу), пишет «Газета.Ru».

Длина нового Haval H5 составляет 5190 мм при колесной базе 3140 мм. Объем багажника при сложенных сиденьях равен 2116 л. Внедорожник получил большую решетку радиатора с двумя поперечинами, светодиодные фары, рейлинги на крыше, две выхлопные трубы прямоугольной формы. В салоне Haval H5 установлен 10,25-дюймовый монитор для управления различными функциями.

В Китае новый Haval H5 будет предлагаться с двумя двигателями объемом 2 л: первый – бензиновый мотор мощностью 218 л.с, второй – 166-сильный дизельный агрегат. Коробки передач – механическая и восьмиступенчатая автоматическая. Привод может быть как задним, так и подключаемым полным.

Появится ли новый Haval H5 на российском рынке, пока неизвестно. В настоящее время в нашей стране доступен рамный внедорожник H9 первого поколения. Кроме того, модельный ряд Haval в России включает компактный кроссовер Haval Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, среднеразмерные кроссоверы Dargo и М6. Компания Haval рассматривает возможность локализации производства нового Haval М6 на своем заводе в Тульской области, где выпускаются все остальные модели бренда.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», рядом с автозаводом Haval в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области планируется разместить производство автокомпонентов. Общая площадь производственных помещений составит 20 тыс. кв.м. Предполагаемый объем инвестиций – 3 млрд рублей (с НДС). На новом производстве планируется выпуск кузовов (штамповка), силовых агрегатов (коленчатые валы, турбокомпрессоры и т.д.), подвесок (тормозные диски, подшипники и т.д.), отделки салона (климат-контроль, ткани и кожа), электрики (камера, радар, блок управления и т.д.). Возможные сроки реализации проекта не уточняются.

Фото: autohome.com.cn