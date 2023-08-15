АВТОВАЗ возобновил продажи LADA Granta в версиях Club и Quest

АВТОВАЗ возобновил продажи автомобилей LADA Granta в специальных версиях Club и Quest. Соответствующие комплектации появились в конфигураторе модели на официальном сайте LADA, выяснили эксперты сайта «Цена Авто».

Седан LADA Granta Club предлагается по цене от 895,9 тыс. рублей, в кузове лифтбек стоимость модели начинается от 925,9 тыс. рублей. В оснащение автомобиля, помимо прочего, входят оригинальные колесные диски с алмазной шлифовкой, черные зеркала заднего вида, обогрев ветрового стекла, эмблемы спецверсии, задние парктроники и оригинальная обивка сидений.

LADA Granta Quest предлагается только в версии кросс-универсала и доступна по цене от 945,9 тыс. рублей. Оснащение этой спецверсии, в частности, включает оригинальные колесные диски, черные зеркала заднего вида, черную крышу и рейлинги, обогрев ветрового стекла, эмблемы спецверсии, задние парктроники и оригинальную обивку сидений.

На сегодняшний день LADA Granta представлена на рынке с двумя двигателями объемом 1,6 л: 8-клапанная модификация мотора имеет мощность 90 л.с., а 16-клапанный двигатель развивает 106 л.с. В обоих случаях доступна безальтернативная 5-ступенчатая механическая коробка передач.

По итогам семи месяцев 2023 года в России было продано 110320 автомобилей LADA Granta, что в 7,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате вазовский «бюджетник» остается самой популярной моделью на российском авторынке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ