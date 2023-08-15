В Китае рассекречен внедорожник Haval H9 нового поколения, который пока представляет собой прототип под рабочим индексом P11. Передняя часть автомобиля выполнена в новом фирменном стиле, как у Haval Raptor или Dargo, пишет издание «За рулем».

Например, у машины появились круглые фары в квадратной окантовке, а посередине бампера, скорее всего, будет крупными буквами написано «Haval». Также внедорожник получил прямоугольные зеркала заднего вида, дверные ручки без наворотов, прямые рейлинги на крыше. А вот колесные арки и сами колеса кажутся слишком маленькими для таких габаритов. По неофициальным данным, длина нового Haval H9 может достигать 5 метров.

Дверь багажника автомобиля открывается вбок, на ней крепится бокс, куда полноразмерная запаска явно не поместится. Слева и справа от двери расположены вертикальные задние фонари.

Интерьер нового Haval H9 был полностью переделан: видно совершенно новое рулевое колесо и большой парящий экран мультимедийной системы.

Haval H9 – именно внедорожник, но теперь он получил несущий кузов вместо рамы. Это сделает машину комфортнее. Остальное зависит от жесткости кузова.

Оснащаться новое поколение Haval H9 будет бензиновым 2-литровым турбированным двигателем мощностью 224 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатый «автоматом». Для бездорожья инженеры приготовили блокировки переднего и заднего дифференциалов, а также систему управления системой полного привода второго поколения, у которой будет шесть режимов движения: песок, снег, грязь. Также предусмотрены внедорожный круиз-контроль, разворот на месте и другие функции.

Появится ли новый Haval H9 на российском рынке, пока неизвестно. В настоящее время в нашей стране доступен рамный внедорожник H9 первого поколения. Кроме того, модельный ряд Haval в России включает компактный кроссовер Haval Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, среднеразмерные кроссоверы Dargo и М6. Компания Haval рассматривает возможность локализации производства нового Haval М6 на своем заводе в Тульской области, где выпускаются все остальные модели бренда.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», рядом с автозаводом Haval в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области планируется разместить производство автокомпонентов. Общая площадь производственных помещений составит 20 тыс. кв.м. Предполагаемый объем инвестиций – 3 млрд рублей (с НДС). На новом производстве планируется выпуск кузовов (штамповка), силовых агрегатов (коленчатые валы, турбокомпрессоры и т.д.), подвесок (тормозные диски, подшипники и т.д.), отделки салона (климат-контроль, ткани и кожа), электрики (камера, радар, блок управления и т.д.). Возможные сроки реализации проекта не уточняются.

Фото: autohome.com.cn