Автомобили Changan стали доступны в сервисе аренды RexRent

Компания Changan объявила о сервисе долгосрочной аренды своих автомобилей в России, что фактически можно считать фирменной подпиской.

Как сообщает пресс-служба китайского производителя, аренду автомобилей Changan предлагает сервис RexRent, который ранее был известен в нашей стране под международным названием AVIS. На начальном этапе для аренды будут доступны три модели – седан Alsvin, лифтбек UNI-V и купе-кроссовер UNI-K.

Напомним, что продажи седана Changan Alsvin стартовали в России совсем недавно – в июне. Автомобиль предлагается с 1,5-литровым мотором (107 л.с.) и роботизированной КП. Лифтбек Changan UNI-V тоже считается новинкой – он появился у дилеров в феврале. Эта модель оснащается турбодвигателем объемом 1,5 литра (181 л.с.) и «роботом». А вот кроссовер Changan UNI-K присутствует на рынке с прошлого года. Он комплектуется 2-литровым мотором (226 л.с.), работающим в паре с АКП. Привод – передний или полный.

Как уже ранее сообщало агентство «АВТОСТАТ», по итогам июля 2023 года Changan вошел в пятерку самых популярных брендов. Так, по данным АО «ППК»*, за месяц было реализовано 5248 новых легковых автомобилей этой марки, что в 31 раз больше, чем в июле 2022-го.

Между тем, как выяснили специалисты сайта «Цена Авто», в августе подорожали 10 из 14 представленных в России моделей Changan. В их число попали и те, что будут доступны по фирменной подписке. Более подробно об этом читайте здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ