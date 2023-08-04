Продажи новых легковых автомобилей в России в июле 2023 года

4 августа 2023 года

За весь июль в России было реализовано 95 654 новых легковых машины. Это в 2,7 раза превосходит аналогичный показатель июля 2022-го. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Лидерство на рынке сохраняет отечественная LADA, на долю которой в июле пришлось около 29%, что составляет 27 376 экземпляров. За ней в марочном рейтинге располагаются шесть «китайцев» – Chery (10 735 шт.), Geely (8 785 шт.), Haval (8 548 шт.), Changan (5 248 шт.), OMODA (4 558 шт.) и EXEED (3 660 шт.). В десятку самых популярных брендов по итогам июля вошли еще Kia (3 198 шт.), Hyundai (2 663 шт.) и Toyota (2 329 шт.).

Эксперты отмечают, что только корейские марки в прошлом месяце оказались «в минусе», показав падение чуть более 20%. Оставшиеся восемь брендов демонстрируют положительную динамику, а сильнее всего выросли продажи у китайского Changan (в 31 раз), что стало возможным за счет низкой базы прошлого периода.

А вот с января по июль нынешнего года объем реализации новых легковых автомобилей в РФ составил 497 230 единиц, что на 28,2% больше, чем за 7 месяцев 2022-го. И здесь семь из десяти марок (LADA и шесть китайских) показывают рост продаж, а их падение наблюдается у Kia, Hyundai и Toyota (в интервале от 42% до 57%).

Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых легковых автомобилей (шт.)