Продажи новых легковых автомобилей в России в июле 2023 года

4 августа 2023 года
За весь июль в России было реализовано 95 654 новых легковых машины. Это в 2,7 раза превосходит аналогичный показатель июля 2022-го. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.
Лидерство на рынке сохраняет отечественная LADA, на долю которой в июле пришлось около 29%, что составляет 27 376 экземпляров. За ней в марочном рейтинге располагаются шесть «китайцев» – Chery (10 735 шт.), Geely (8 785 шт.), Haval (8 548 шт.), Changan (5 248 шт.), OMODA (4 558 шт.) и EXEED (3 660 шт.). В десятку самых популярных брендов по итогам июля вошли еще Kia (3 198 шт.), Hyundai (2 663 шт.) и Toyota (2 329 шт.).
Эксперты отмечают, что только корейские марки в прошлом месяце оказались «в минусе», показав падение чуть более 20%. Оставшиеся восемь брендов демонстрируют положительную динамику, а сильнее всего выросли продажи у китайского Changan (в 31 раз), что стало возможным за счет низкой базы прошлого периода.
А вот с января по июль нынешнего года объем реализации новых легковых автомобилей в РФ составил 497 230 единиц, что на 28,2% больше, чем за 7 месяцев 2022-го. И здесь семь из десяти марок (LADA и шесть китайских) показывают рост продаж, а их падение наблюдается у Kia, Hyundai и Toyota (в интервале от 42% до 57%).
Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых легковых автомобилей (шт.)
Отечественное семейство легковых машин LADA Granta остается безоговорочным лидером среди продаваемых новых моделей. На его долю в июле пришлось почти 17%, что эквивалентно 16 250 реализованным экземплярам. И это в 2,5 раза больше, чем год назад.
Результаты продаж других моделей заметно уступают лидеру. Например, у вернувшейся на рынок LADA Vesta они более чем втрое меньше (5 041 шт.), что, впрочем, не помешало ей занять второе место в модельном рейтинге июля. А у китайских кроссоверов Chery Tiggo 7 PRO Max, Haval Jolion, Geely Coolray и OMODA C5 объемы реализации пока составляют менее 5 тысяч штук.
Отечественные внедорожники LADA Niva Travel и LADA Niva Legend в прошлом месяце разошлись тиражом примерно по 3 тысячи единиц. Чуть уступил им Chery Tiggo 4 PRO (2 978 шт.), а последним в ТОП-10 финишировал купе-кроссовер Geely Tugella (1 892 шт.).
Стоит отметить, что по итогам июля все представленные модели имеют положительную динамику. Но если рассматривать итоги 7 месяцев, то здесь только «Веста» демонстрирует падение продаж (-65,1%). Наилучший рост объемов продаж в июле наблюдается у внедорожника LADA Niva Legend (в 15,3 раза), а с начала года – у семейства LADA Granta (в 7,2 раза).
Табл. 2. ТОП-10 моделей по продажам новых легковых автомобилей (шт.)
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ