Эксперт рассказал о последствиях запрета ввоза в Россию некоторых автомобилей из Японии

Новый пакет антироссийских санкций, утвержденных японским правительством, вступил в силу. Он предполагает запрет на экспорт в Россию электрокаров, гибридов и автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра. Более подробно с деталями можно ознакомиться здесь.

Какие последствия это будет иметь для обеих стран, рассказал агентству «РИА Новости» автодилер Александр Колевинский, который занимается поставками из Японии. Автоэксперт считает, что данный запрет не сможет остановить ввоз машин в Россию. Он отмечает, что от нынешнего рынка «японцев» останется около 25%, так как электромобилей от общего числа экспорта насчитывается около 5%, гибридов – 50%, машин малого класса – 45% и 20% автомобилей – с объемом двигателя от 1,9 литра. При этом 25% рынка могут превратиться в 70% и даже 100%.

Автомобилям, которые попадают под санкции можно найти альтернативу. В первую очередь, за счет того, что одна и та же модель имеет различные технические характеристики. И если в линейке есть комплектация с допустимыми параметрами для ввоза, то она не является санкционной.

Также Колевинский отметил, что в Японии наблюдается тенденция уменьшения объема двигателей у новых моделей. «Поэтому может получиться так, что появятся модели, которые спустя некоторое время можно будет завозить. Или их начнут возить и раньше под высокую таможенную пошлину, так как автомобили до трех лет растаможиваются под 48% от таможенной стоимости», – отмечает автоэксперт.

Несмотря на то, что экспорт не остановится, цены вырастут в 1,5 – 2 раза, считает Александр Колевинский. Это касается в первую очередь автомобилей возрастом от 3 до 5 лет, которые не попадают под санкции. Несмотря на то, что таможенная пошлина на более старые модели выше, спрос на них увеличится за счет более низкой закупочной стоимости.

Александр Колевинский считает, что рынок автомобилей, которые попадают под санкции в Японии сильно просядет. Стоимость автомобилей, которые поставлялись в Россию, на внутреннем рынке упадет примерно вдвое, а автомобили, которые поставляются в другие страны, примерно на 5%. Все дело в том, что машины с большим объемом двигателя в Японии крайне непопулярны. Они невыгодны из-за высоких цен на страховку и техобслуживание. Это приведет, в свою очередь, к огромным убыткам, уверен автодилер.

«Я думаю, из-за санкций, которые Япония сейчас ввела, она каждый день будет терять по 100 миллионов иен (около 700 тысяч долларов). Эти санкции болезненно ударят и по самим японцам, конечно. В неделю продается 200 тысяч машин на всех аукционах Японии. Если Россия в прошлом году покупала каждую 10-ю машину, то в неделю, получается, 20 тысяч машин уходили в Россию. А сейчас будет покупать каждую 300-ю. То есть это 1,5 тысячи машин. Представляете, какой объем?», – объясняет Колевинский.

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