В Японии начал действовать запрет на ввоз в Россию автомобилей отдельных категорий

Сегодня, 9 августа, в Японии вступил в силу запрет на экспорт в Россию ряда транспортных средств. Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», данный запрет был введен японским правительством в рамках нового пакета антироссийских санкций и распространяется на электрокары, гибриды и автомобили с объемом двигателя свыше 1,9 литра.

Напомним, что по данным министерства финансов Японии, в первом полугодии 2023 года экспорт автомобилей из этой страны в Россию вырос на 32,8% по отношению к прошлому году. По итогам всего 2022-го Япония поставила в РФ около 200 тыс. подержанных машин общей стоимостью около 250 млрд иен (1,8 млрд долларов).

Также эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что легковые автомобили с пробегом японских марок пользуются у россиян наибольшим спросом. Так, в 1 полугодии 2023 года они были куплены в количестве 811,8 тыс. единиц, а ровно половина из них приходится как раз на категорию машин с двигателем более 1,9 литра (405,9 тыс. шт.). Самыми популярными марками тут являются Toyota, Nissan и Honda, а среди подержанных электрокаров львиную долю занимает Nissan Leaf.

Впрочем, по мнению ряда автоэкспертов, запрет действует только на юрлиц, поэтому автомобили продолжат ввозить в нашу страну через физлиц. К тому же импорт гибридных машин и электрокаров идет в Россию в основном из Китая и Кореи. Возможно, последствия введенного запрета в большей степени затронут регионы Сибири и Дальнего Востока, в которых б/у машины из Японии традиционно пользуются высоким спросом, но в целом для страны ситуация не является критичной.

О том, какие автомобили могут появиться на российском рынке, читайте в «Календаре новинок».

Фото: АВТОСТАТ