Hyundai анонсировала мировую премьеру кроссовера Santa Fe нового поколения

На 10 августа компания Hyundai назначила официальную премьеру кроссовера Santa Fe пятого поколения и открыла новый сайт для его презентации в режиме онлайн. Об этом сообщает портал Speedme.

Отметим, что с момента запуска предыдущего, четвертого поколения, прошло уже пять лет. И за это время дизайнерам, очевидно, пришлось немало потрудиться, чтобы даже внешне превратить городской семейный кроссовер в автомобиль для активного отдыха. Новый Santa Fe серьезно изменили - он получил более длинную колесную базу и выглядит крупнее, чем предшественник. Тизер представители компаниии опубликовали еще до премьеры. И здесь трудно не заметить квадратные формы кроссовера: у него угловатые панели кузова, угловатые колесные арки и квадратные H-образные фары.

Стоит отметить, что вокруг этого нового дизайна уже развернулась целая дискуссия. Кому-то из представителей автомобильных СМИ новичок напомнил Land Rover Defender 130. Они отметили, что задние фонари теперь расположились настолько низко, что визуально они теперь соединяются с нижней частью колесных арок. Другие нашли в новинке сходство с фургонами Volkswagen Transporter (T3) образца 1980-х годов и почему-то назвали новый дизайн «страшным». Но буквально все отмечают очень широкую дверь багажника.

Чтобы узнать другие подробности о новинке, ждать осталось недолго.

Фото: Hyundai