Официальный старт бренда JAECOO в России и его первой модели J7 намечен на сентябрь

Сегодня, 1 августа 2023 года, пресс-служба OMODA назвала конкретные сроки официального старта нового для России бренда - JAECOO. Это произойдет в сентябре, тогда же будет объявлен старт первой модели марки на нашем рынке. Название JAECOO («Джейку́») образовано от немецкого слова Jaeger («охотник») и английского Cool («крутой»). А пока в нашей стране запущен официальный веб-сайт бренда - jaecoo.ru, аккаунты марки в Telegram и VK.
Впервые о том, что «старшее ответвление марки OMODA» обязательно появится в России, заговорили еще в апреле нынешнего года, когда JAECOO был представлен на международном автосалоне в Шанхае. Тогда же были озвучены и планы в отношении нашей страны: заявлено, что еще до конца 2023 года на российском рынке появятся как минимум две модели бренда JAECOO, что они будут продаваться в 120 шоу-румах, из которых 100 автосалонов будут объединять под своей крышей модели OMODA и JAECOO, а 20 - будут самостоятельные шоу-румы JAECOO. Вероятно, это время наступило.
В сентябре нас познакомят ближе с первой моделью. Известно, что это будет городской кроссовер JAECOO J7. Автомобиль также готовится к запуску в Восточной Европе, а затем появится в Центральной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Австралии и других регионах.
Новый кроссовер JAECOO J7 обладает системой ARDIS (All road drive intelligent system), которая позволяет ему преодолевать различные препятствия вне зависимости от дорожных и климатических условий эксплуатации. Кроме этого, водителю будет доступно «интеллектуальное управление множеством функций автомобиля» (доступ к сведениям о поездке, режимах вождения, навигации и техническим показателям) - благодаря наличию технологии W-HUD. Также сообщается, что новую мультимедийную систему кроссовера (с интерактивным дисплеем диагональю 14,8 дюйма) создали на базе чипа Qualcomm 8155.
Цены и комплектации нового кроссовера пока не озвучены, это будет сделано ближе к старту продаж.
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Фото: JAECOO