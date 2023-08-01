Официальный старт бренда JAECOO в России и его первой модели J7 намечен на сентябрь

Сегодня, 1 августа 2023 года, пресс-служба OMODA назвала конкретные сроки официального старта нового для России бренда - JAECOO. Это произойдет в сентябре, тогда же будет объявлен старт первой модели марки на нашем рынке. Название JAECOO («Джейку́») образовано от немецкого слова Jaeger («охотник») и английского Cool («крутой»). А пока в нашей стране запущен официальный веб-сайт бренда - jaecoo.ru, аккаунты марки в Telegram и VK.

Впервые о том, что «старшее ответвление марки OMODA» обязательно появится в России, заговорили еще в апреле нынешнего года, когда JAECOO был представлен на международном автосалоне в Шанхае. Тогда же были озвучены и планы в отношении нашей страны: заявлено, что еще до конца 2023 года на российском рынке появятся как минимум две модели бренда JAECOO, что они будут продаваться в 120 шоу-румах, из которых 100 автосалонов будут объединять под своей крышей модели OMODA и JAECOO, а 20 - будут самостоятельные шоу-румы JAECOO. Вероятно, это время наступило.

В сентябре нас познакомят ближе с первой моделью. Известно, что это будет городской кроссовер JAECOO J7. Автомобиль также готовится к запуску в Восточной Европе, а затем появится в Центральной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Австралии и других регионах.