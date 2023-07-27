Новый купе-кроссовер EXEED RX будет стоить от 5,4 млн рублей

Компания EXEED провела онлайн-презентацию нового купе-кроссовера RX в России. Стоимость новинки составит от 5 млн 400 тыс. рублей. Кроме того, лимитированное количество автомобилей будет выпущено в эксклюзивном новом цвете «Лунный серый», они будут доступны за 5 млн 600 тыс. рублей.

Купе-кроссовер EXEED RX станет четвертой моделью в российской линейке бренда. Автомобиль имеет следующие габариты: 4781 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1671 мм в высоту при колесной базе 2800 мм. Под капотом установлен 2-литровый двигатель мощностью 249 л.с. (385 Нм), который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода. Впервые на этой модели будут доступны 7 режимов вождения, включающие в себя как традиционные Eco, Normal, Sport, так и дополнительные для специфических дорожных условий: Снег, Грязь, Песок и 4x4.

Внешний вид ЕXEED RX отличают безрамочная ромбовидная решетка радиатора, скрытые ручки дверей с электроприводом, а также динамическое освещение. Интерьер автомобиля получил 24,6-дюймовый изогнутый экран, D-образное многофункциональное рулевое колесо, электронный переключатель передач и физические кнопки с огранкой в стиле алмаза. В интерьере использованы сиденья с отделкой перфорированной кожей наппа. Аудиосистема Sony с 14 динамиками создает объемное звучание в любой точке салона.