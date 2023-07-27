Skoda раскрыла характеристики нового поколения Superb

Компания Skoda представила новый тизер следующего поколения Superb и раскрыла его характеристики.

Как пишет портал Autonews.ru, автомобиль будет доступен в двух типах кузова: лифтбек и универсал. Внешность моделей будет выполнена в корпоративной стилистике Skoda Modern Solid. Длина лифтбека составит 4912 мм, а универсала – 4902 мм. Ширина у обеих моделей – 1481 мм. Высота – 1481 мм для лифтбека и 1482 мм для универсала. Колесная база равна 2841 мм.

Skoda обещает оснастить новый Superb множеством интеллектуальных помощников и некоторыми особыми опциями. Так, в водительской двери будет присутствовать отсек для зонтика, а в подлокотник заднего дивана встроят специальный держатель для планшета.

Для Skoda Superb следующей генерации предусмотрено несколько турбомоторов мощностью от 150 до 265 л.с. Помимо бензиновых вариантов автопроизводитель предоставит возможность выбрать между дизельными и гибридными силовыми установками. В гибридном варианте автомобиль будет способен проезжать до 100 км на одной зарядке благодаря увеличенной до 25,7 кВт-ч емкости батареи.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda представила свои производственные планы на ближайшие годы. Две важные премьеры должны состояться уже осенью этого года – это новые поколения моделей Skoda Superb (лифтбек и универсал) и Skoda Kodiaq. Производство модели Superb будет переведено из Чехии на завод концерна Volkswagen в Словакии, но Kodiaq останется на чешском предприятии в Квасинах.

Также в этом году будут представлены рестайлинговые хэтчбек Skoda Scala и кроссовер Skoda Kamiq. Обновление семейства Skoda Octavia назначено на 2024 год. Но над младшей моделью Skoda Fabia сгущаются тучи: после введения новых эконорм «Евро-7» (ориентировочно в 2025 году) модернизация моторов выльется в серьезный рост цен. В результате Fabia станет слишком дорогой, и ее производство, скорее всего, будет прекращено.

Но параллельно Skoda, конечно же, развивает электрификацию: инвестиции в это направление должны составить 5,6 млрд евро до 2027 года. В планах – сразу четыре новые модели, которые сейчас показаны в виде дизайнерских скульптур. Ближайшей премьерой в 2024 году должен стать электрический кроссовер Skoda Elroq, который заменит собой модель Karoq. Он будет создан в стиле концепта Vision 7S на модульной платформе MEB, пока из характеристик указана только максимальная дальность хода: примерно 480 км на одной зарядке.

В 2025 году появится самый компактный и недорогой электромобиль, пока обозначенный условным названием Skoda Small. Кросс-хэтчбек длиной 4,1 м станет аналогом недавно показанной модели Volkswagen ID. 2all: обозначены дальность хода до 450 км, большой багажник (примерно 460 литров) и цена от 25 тыс. евро. Производство этой модели будет налажено в Испании.

Также в 2025 году выйдет рестайлинговый кроссовер Skoda Enyaq (включая версию Coupe), который получит те же технические доработки, что у других MEB-моделей: более мощные и эффективные электромоторы, тяговая батарея емкостью 86 кВт-ч (сейчас максимум 77 кВт-ч) и зарядное устройство повышенной мощности (до 170 кВт).

Наконец, в 2026 году модельный ряд пополнят еще два электромобиля. Первый условно назван Skoda Space – это семиместный кроссовер длиной 4,9 м, созданный по мотивам того же концепта Vision 7S. А второй электромобиль – обычный легковой универсал Skoda Combi длиной 4,7 м. Это будет батарейный аналог «Октавии» с дальностью хода до 600 км и выбором между задним и полным приводом. Продавать электроуниверсалы будут параллельно с «Октавией», причем о версии с кузовом лифтбек речи пока нет.

Фото: Skoda