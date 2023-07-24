Saipa раскрыла оснащение седана Shahin для России

Иранская компания Saipa представила экспортный вариант седана Shahin, который будет поставляться в Россию и Белоруссию, а затем и в Ирак. Сроки начала поставок автомобилей на рынки этих стран не называются.

Как пишет «Газета.Ru», в моторную гамму Saipa Shahin вошли восьмиклапанный 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 110 л.с. (178 Нм), а также атмосферный агрегат 1.6, развивающий 111 л.с. и 145 Нм крутящего момента. Первый сочетается с вариатором, второй – с 6-ступенчатым «автоматом».

В оснащение модели, помимо прочего, входят 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, система бесключевого доступа, люк, круиз-контроль, камера заднего вида парктроники, две подушки безопасности, мультируль, тонировка задних стекол, зеркала заднего вида с электроприводом и прочие опции. Отмечается, что для экспорта в Россию автомобили потребуется дооснастить подогревом сидений.

По мнению шеф-редактора Радио «Автодор» Игоря Моржаретто, у автомобилей Saipa могут быть серьезные перспективы на российском рынке только в одном случае – если получится организовать их сборку в России с привлечением местных поставщиков комплектующих. Таким образом можно чуть снизить стоимость машин для потребителей, сделать их за счет этого более привлекательными. В таком случае покупатели, видимо, готовы будут мириться с недостатками этих автомобилей с непонятной стоимостью обслуживания и надежностью.

«Сейчас интерес к иранским брендам в России близок к нулю. Был пример с Iran Khodro, успехом он не увенчался. Сами по себе автомобили Saipa могут конкурировать и с АВТОВАЗом, и с китайскими брендами по цене. Важно понимать, что наш потребитель привык к новинкам, мы избалованы новыми, современными моделями. Китайские производители уловили этот тренд и везут в Россию в основном именно актуальные модели, привлекательные и с точки зрения дизайна, и с точки зрения технологий, и имеющихся опций. Везти в Россию устаревшие модели смысла нет никакого», – резюмирует директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский» Сергей Новосельский.

О том, каковы преимущества и недостатки автомобилей Saipa по сравнению с моделями LADA, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Saipa