Каковы перспективы иранских автомобилей Saipa?

На российский рынок выходит иранский бренд Saipa, который с июня начнет продажи компактных хэтчбека Quik и седана Saina, а также флагманского седана Shahin. Готовы ли россияне пересесть с ушедших массовых иномарок на морально устаревшие автомобили неизвестного иранского бренда, или предпочтут им более доступные модели LADA? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам и экспертам.

Игорь Моржаретто, шеф-редактор Радио «Автодор»:

- Saipa – действительно, совершенно незнакомый нам бренд, рассчитанный, как я понимаю, на небогатого и не очень требовательного потребителя. То есть теоретически он мог бы оттянуть часть потребителей моделей LADA. Тем более что изначально автомобили укомплектованы богаче, чем машины из Тольятти. Есть ABS и АКП (как вариант). Но по технике и дизайну эти авто значительно уступают бывшим лидерам продаж в бюджетном сегменте – Kia, Volkswagen, Renault и т.д. (хотя по цене равняются на них, а не модели АВТОВАЗа). Захотят ли россияне покупать за эти деньги автомобили неизвестной марки, с непонятной стоимостью обслуживания, надежностью, остаточной стоимостью? Боюсь, спрос очень большим не будет.

При этом компании-дистрибьютору придется очень серьезно вложиться в рекламу и маркетинг, чтобы автомобилисты узнали об этих моделях, об их преимуществах. Готова или на это компания «Бест Моторс»? Не знаю.

Вообще же, у автомобилей Saipa могут быть серьезные перспективы на нашем рынке только в одном случае – если получится организовать их сборку в России. С привлечением местных поставщиков комплектующих. Таким образом можно чуть снизить стоимость машин для потребителей, сделать их за счет этого более привлекательными. В таком случае покупатели, видимо, готовы будут мириться с недостатками этих автомобилей.

Но при этом нужны очень серьезные инвестиции в проект. Кто стоит за молодой компанией из Санкт-Петербурга – я просто не знаю. Но самостоятельно эта фирма такой проект, понятное дело, вряд ли потянет.

А при прямых продажах… Скажите, зачем мне покупать автомобиль класса «Лада-Гранта» со скучным дизайном и непонятным качеством (неизвестной марки!) на 300 тыс. дороже «Гранты»? Да, у модели из Тольятти пока нет ABS и АКП, но нам обещают, что через полгода эти опции вернутся на конвейер. Зато запчасти для «Лады» есть везде, и отремонтировать ее, если потребуется, можно в любом гараже.

Если появятся новые модели Saipa – интересно будет на них посмотреть. Но перспективы продаж напрямую зависят от цены. Если она будет высокой (а низкой она быть не может) – сможет ли неизвестная марка выиграть соревнование с уже раскрученными китайскими брендами?.. Сомневаюсь. Видимо, поэтому иранские компании и не стремятся самостоятельно выходить на российский рынок, доверяя это «почетное право» российским партнерам. Так было 15 лет назад, когда к нам на непродолжительное время приехали машины от Iran Khodro, так случилось и сейчас. Кстати, тогда денег на рекламу и маркетинг, видимо, не было. И в результате через три года продажи седанов из Ирана прекратились…



Владимир Желобов, директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Иранский бренд Saipa планирует выпустить на российский рынок в начале лета 2023 года седаны массового сегмента. С одной стороны, именно таких авто сейчас не хватает в России – сегмент полностью занимают отечественные и китайские марки. С другой стороны, седаны и хэтчбек Saipa нельзя назвать современными автомобилями: они созданы на базе Ford Festiva 1980-х годов без использования каких-либо передовых технологий. Кроме того, эти модели – например, Saipa Quik – имеют даже меньшие габариты, чем Lada Granta. За счет небольших размеров дорожный просвет у иранского авто тоже меньше – 160 мм, что может отразиться на состоянии подвески при эксплуатации на российских дорогах.

Обеспечить популярность среди россиян автомобилям Saipa могут только два фактора: техническое оснащение более высокого уровня, чем у моделей АВТОВАЗа, а также более низкая стоимость по сравнению с представителями отечественного автопрома. По первому параметру бренд Saipa пока выигрывает – даже базовые комплектации автомобилей имеют подушки безопасности, задние парктроники и ABS. Однако руль без кнопок, стрелочная приборная панель, несенсорная магнитола и ручная настройка кондиционера – не то оснащение, за которое хочется заплатить от 1 миллиона до 1,7 млн рублей.

Сергей Новосельский, директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский»:

- Сейчас интерес к иранским брендам в России близок к нулю. Был пример с Iran Khodro, успехом он не увенчался. Сами по себе автомобили Saipa могут конкурировать и с АВТОВАЗом, и с китайскими брендами по цене. Важно понимать, что наш потребитель привык к новинкам, мы избалованы новыми, современными моделями. Китайские производители уловили этот тренд и везут в Россию в основном именно актуальные модели, привлекательные и с точки зрения дизайна, и с точки зрения технологий, и имеющихся опций. Везти в Россию устаревшие модели смысла нет никакого. Готов ли будет импортер вкладываться в продвижение бренда, обеспечивать быстрое и качественное обслуживание, чтобы завоевать доверие потребителя? Если модельный ряд так и будет состоять всего из трех-четырех моделей, а затраты на продвижение лягут на плечи дилеров, то успеха ждать не придется. Если же будет внятный план вывода новых моделей, понятные планы поставок, гарантийная политика, нормальные межсервисные интервалы, активная маркетинговая поддержка – шансы на успех вполне неплохие.