Changan представит в России кроссовер CS75 Plus нового поколения

Компания Changan анонсировала появление в России нового поколения кроссовера CS75 Plus, который пополнил модельный ряд бренда в 2013 году. О комплектациях и ценах новинки будет объявлено ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новый Changan CS75 Plus имеет следующие габариты: 4700 мм в длину, 1865 мм в ширину и 1710 мм в высоту. Внешний вид автомобиля отличают объемная решетка радиатора, а также заостренная светодиодная оптика и плавные линии кузовных панелей.

Под капотом установлен 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 178 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin, передающей тягу на переднюю ось. Максимальный скорость кроссовера составляет 196 км/ч.

Передняя подвеска нового Changan CS75 Plus – независимая, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя – независимая, многорычажная.

О том, какие еще автомобили из КНР пополнят российский рынок, читайте здесь.

Фото: Changan