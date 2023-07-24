Цены на новый кроссовер EXEED RX будут официально объявлены 27 июля

27 июля, в 19-00, состоится премьера нового кроссовера EXEED RX, в ходе которой будут объявлены и цены на новинку. Мероприятие пройдет в онлайн-формате на официальном сайте, сообщает пресс-служба китайского бренда.
Помимо этого, стали известны и некоторые инновационные подробности об этой модели. Так, за работу мультимедийной системы автомобиля отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8155. Скорость его запуска и загрузки экрана составляет менее 3 секунд, переключение – менее 1 секунды, а средний голосовой отклик – около 540 миллисекунд.
Также EXEED RX оснащен система кругового обзора 540 градусов, который активируется в HD-качестве при включении указателей поворота, задней передачи, при большом угле поворота руля или при обнаружении препятствия. Он позволяет вывести на экран не только пространство вокруг автомобиля, но и под капотом – благодаря функции «прозрачное шасси». Такая визуализация достигается благодаря сдвоенному изогнутому дисплею с диагональю 24,6 дюйма и толщиной всего 15мм.
Наряду с этим новый кроссовер имеет и проекционный дисплей, который можно регулировать кнопками на рулевом колесе. На него выводится ключевая информация о движении автомобиля и подсказки навигации.
Напомним, что кроссовер EXEED RX является серийной версией концепта EXEED AtlantiX. Автомобиль имеет следующие габариты: 4781 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1671 мм в высоту при колесной базе 2800 мм. Под капотом установлен 2-литровый двигатель мощностью 249 л.с. (385 Нм), который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода. Впервые на этой модели будут доступны 7 режимов вождения, включающие в себя как традиционные Eco, Normal, Sport, так и дополнительные для специфических дорожных условий: Снег, Грязь, Песок и 4x4.
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Фото: EXEED