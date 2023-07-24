Цены на новый кроссовер EXEED RX будут официально объявлены 27 июля

27 июля, в 19-00, состоится премьера нового кроссовера EXEED RX, в ходе которой будут объявлены и цены на новинку. Мероприятие пройдет в онлайн-формате на официальном сайте, сообщает пресс-служба китайского бренда.

Помимо этого, стали известны и некоторые инновационные подробности об этой модели. Так, за работу мультимедийной системы автомобиля отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8155. Скорость его запуска и загрузки экрана составляет менее 3 секунд, переключение – менее 1 секунды, а средний голосовой отклик – около 540 миллисекунд.

Также EXEED RX оснащен система кругового обзора 540 градусов, который активируется в HD-качестве при включении указателей поворота, задней передачи, при большом угле поворота руля или при обнаружении препятствия. Он позволяет вывести на экран не только пространство вокруг автомобиля, но и под капотом – благодаря функции «прозрачное шасси». Такая визуализация достигается благодаря сдвоенному изогнутому дисплею с диагональю 24,6 дюйма и толщиной всего 15мм.

Наряду с этим новый кроссовер имеет и проекционный дисплей, который можно регулировать кнопками на рулевом колесе. На него выводится ключевая информация о движении автомобиля и подсказки навигации.