Внедорожник Tank 300 получил гибридную версию

Рамный внедорожник Tank 300, представленный на российском рынке, получит в Китае гибридную силовую установку, которая состоит из бензинового турбомотора объемом 2 литра и электродвигателя. Мощность мотора составит 251 л.с., что на 24 л.с. больше, чем у обычной бензиновой модификации, пишет «Газета.Ru».

Литиевый аккумулятор емкостью 37,11 кВтч позволит внедорожнику проезжать до 105 км на электротяге. Трансмиссия – 9-ступенчатый «автомат». Внешне новинка будет отличаться дизайном ряда элементов экстерьера, а также получит шильдик PHEV.

Напомним, на российском рынке Tank 300 предлагается с безальтернативным четырехцилиндровым рядным бензиновым турбомотором объемом 2 л, который развивает мощность 220 л.с. (380 Нм) и работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод реализован по схеме с жестко подключаемыми передними колесами (Part-time) и дополнен понижающей передачей. Принудительные блокировки предусмотрены для обоих межколесных дифференциалов. Стоимость Tank 300 в настоящее время составляет от 4 млн 099 тыс. рублей.

Фото: Tank