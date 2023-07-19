GAC объявил цены на кроссовер GS8 нового поколения для России

Компания GAC Motor представила в России флагманский кроссовер GS8 второго поколения, который в ближайшее время поступит в продажу . Новинка будет доступна в четырех комплектациях – GL, GT, GX и GX Premium – по цене от 3 млн 499 тыс. рулей о 4 млн 099 тыс. рублей.

Новый GAC GS8 имеет следующие габариты: 4980 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1780 мм в высоту при колесной базе 2920 мм. Таким образом, по сравнению с предшественником длина увеличилась почти на 14 см, ширина – на 4 см, высота – на 1 см. Кроссовер предлагает семиместный салон с тремя рядами сидений.

Бензиновая версия GAC GS8, как и прежде, оснащается турбодвигателем 2.0 TGDI мощностью 248 л.с. (400 Нм), который работает в сочетании с 8-ступенчатым гидротрансформатором Aisin третьего поколения и полным приводом с электрогидравлической муфтой BorgWarner на задней оси (она смыкается на 25% быстрее, чем у прежней модели).

В оснащение стартовой версии GL (3 млн 499 тыс. руб.), помимо прочего, входят шесть подушек безопасности, система курсовой устойчивости ESP, трехзонный климат-контрооль, медиасистема с экраном на 10,1 дюйма, электропривод и обогрев передних сидений, система бесключевого доступа, кнопка запуска двигателя, камера заднего вида, круиз-контроль, сервопривод пятой двери и 19-дюймовые колесные диски.

Комплектация GT (3 млн 799 тыс. руб.) дополнительно включает адаптивные фары, обогрев руля и сидений второго ряда, панорамную крышу, увеличенный экран медиасистемы (14,6 дюйма), навигатор, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, расширенную подсветку салона и 20-дюймовые колесные диски.

В версии GX (4 млн 066 тыс. руб.) появляются коленная подушка безопасности водителя, датчик качества воздуха, расширенный электропривод сиденья водителя (с памятью), продвинутая аудиосистема Alpine, электронные ассистенты и др. А в топ-версии GX Premium (4 млн 099 тыс. руб.) новый GAC GS8 оснащается сложными адаптивными фарами с функцией приветствия.

Фото: АВТОСТАТ