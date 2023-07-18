Hyundai показала кроссовер Santa Fe нового поколения

Компания Hyundai опубликовала первые официальные изображения среднеразмерного кроссовера Santa Fe следующего, уже пятого поколения. Это самое радикальное преображение модели за все 23 года производства, хотя технических подробностей и цифр разработчики пока не опубликовали.

Как пишет издание «Авторевю», новый Santa Fe «оквадратился», стал заметно массивнее и брутальнее предшественников. По заявлению автопроизводителя, колесная база увеличена, а передний свес сделан короче, чем у нынешней модели. На фоне обилия граней и углов почти потерялся новый фирменный световой рисунок в виде H-образных ходовых огней и задних фонарей (такое же решение использовано на субкомпактном кроссовере Hyundai Exter).

Со сменой поколения Santa Fe обрел более просторный салон, но еще заметнее увеличен багажник. Сиденья второго и третьего рядов складываются, образуя ровный пол. Проем пятой двери сделан максимально широким, поэтому на ней целиком расположены основные задние фонари. Их дублируют дополнительные секции в бампере. Максимальный диаметр колес – 21 дюйм.

Оформление салона нового Santa Fe уже знакомо по другим свежим моделям Hyundai: единая изогнутая панель с двумя экранами (по 12,3 дюйма каждый), геометрический дизайн и полноценная центральная консоль с отдельным пультом климат-контроля, который сочетает вращающиеся рукоятки с сенсорными кнопками. За управление трансмиссией отвечает отдельный селектор на рулевой колонке, а на центральном тоннеле размещены две площадки для беспроводной зарядки смартфонов. Для отделки использованы мягкий пластик и кожа наппа. Среди опций есть панорамная крыша с двумя раздельными секциями.