Hyundai показала кроссовер Santa Fe нового поколения

Компания Hyundai опубликовала первые официальные изображения среднеразмерного кроссовера Santa Fe следующего, уже пятого поколения. Это самое радикальное преображение модели за все 23 года производства, хотя технических подробностей и цифр разработчики пока не опубликовали.
Как пишет издание «Авторевю», новый Santa Fe «оквадратился», стал заметно массивнее и брутальнее предшественников. По заявлению автопроизводителя, колесная база увеличена, а передний свес сделан короче, чем у нынешней модели. На фоне обилия граней и углов почти потерялся новый фирменный световой рисунок в виде H-образных ходовых огней и задних фонарей (такое же решение использовано на субкомпактном кроссовере Hyundai Exter).
Со сменой поколения Santa Fe обрел более просторный салон, но еще заметнее увеличен багажник. Сиденья второго и третьего рядов складываются, образуя ровный пол. Проем пятой двери сделан максимально широким, поэтому на ней целиком расположены основные задние фонари. Их дублируют дополнительные секции в бампере. Максимальный диаметр колес – 21 дюйм.
Оформление салона нового Santa Fe уже знакомо по другим свежим моделям Hyundai: единая изогнутая панель с двумя экранами (по 12,3 дюйма каждый), геометрический дизайн и полноценная центральная консоль с отдельным пультом климат-контроля, который сочетает вращающиеся рукоятки с сенсорными кнопками. За управление трансмиссией отвечает отдельный селектор на рулевой колонке, а на центральном тоннеле размещены две площадки для беспроводной зарядки смартфонов. Для отделки использованы мягкий пластик и кожа наппа. Среди опций есть панорамная крыша с двумя раздельными секциями.
Новый Hyundai Santa Fe сохранил компоновку с поперечным расположением двигателя и основным передним приводом. А шильдик «2.5T» на корме недвусмысленно говорит об одном из двигателей: на нынешний Santa Fe такую турбочетверку начали ставить после рестайлинга 2020 года. Остальные подробности появятся после полноценной презентации, которая назначена на 10 августа.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», корейский автоконцерн Hyundai вложит 109,4 триллиона вон (85,41 млрд долларов) в ускорение разработки электрокаров. Средства направят на перепрофилирование заводов по производству ДВС на электродвигатели, а также на создание новых сборочных площадок исключительно для электрокаров, включая строящийся Hyundai Motor Group Metaplant America в американском штате Джордия.
План прописан в новой бизнес-стратегии под названием Hyundai Motor Way. Hyundai и ее премиальная «дочка» Genesis нацелены на 34-процентную долю электрокаров в своих мировых продажах и 53-процентную – на ключевых рынках к 2030 году. Цели продавать 840 тыс. электрокаров к 2026 году и 1,87 миллиона к 2030-му увеличены на 100 тысяч и 130 тысяч единиц соответственно. К концу десятилетия доля электромобилей должна составить 53% от всего числа продаваемых машин Hyundai в США. В Европе целевой показатель – 71%, в Южной Корее – 37%.
Несмотря на более высокую себестоимость электромобилей, Hyundai надеется быстро поднять прибыль за счет масштаба. Для «батарейных» машин разработают новые платформы, которые придут на смену нынешней E-GMP. Они будут стандартизированы и позволят строить машины всевозможных классов – от кроссоверов разных размеров до пикапов и люксовых машин. С 2025 по 2030 год Hyundai Motor Group представит 13 новых моделей, включая четыре под шильдиком Kia.
Фото: Hyundai