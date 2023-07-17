Tesla начала серийное производство электропикапа Cybertruck

Американская компания Tesla начала серийный выпуск нового электрического пикапа Cybertruck, прототип которого был представлен в 2019 году. Изначально планировалось запустить его производство в 2021-м, однако из-за пандемии COVID-19, а затем глобальных проблем с логистическими поставками автокомпонентов и чипов эти сроки неоднократно переносились.

Как пишет газета «Коммерсант», первые серийные пикапы Cybertruck сошли с конвейера на техасском заводе Tesla в городе Остин. На полную мощность предприятие должно выйти в следующем году. Ежегодно Tesla намерена производить 375 тыс. пикапов Cybertruck. Согласно данным неофициального ресурса Tesla Reservation Tracker, число предварительных заказов на электропикап превышает 1,8 млн штук. Точная отпускная цена новинки пока не сообщается, по неофициальным данным, она составляет от 50 тысяч до 70 тыс. долларов.

Между тем, дилер Moscow Tesla Club пообещал привезти в Россию электрические пикапы Tesla Cybertruck уже в 2023 году. Ожидается, что цены на модель будут варьироваться от 4 до 7 млн рублей в зависимости от комплектации. Самые дешевые версии автомобиля будут иметь один электромотор на задней оси. Разгон до первой «сотни» составит 6,5 сек. В «среднем» исполнении Tesla Cybertruck получит два электромотора и полный привод. Разгон до 100 км/ч уменьшится и составит 4,5 сек. Топовой версией станет трехмоторная модификация, которая сможет достигать первые 100 км/ч за 2,9 сек. Емкость батареи не раскрывается, однако запас хода самой дорогой комплектации превысит 800 км на одном заряде.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во втором квартале 2023 года производство электромобилей Tesla выросло по отношению к прошлому году на 85,5% до рекордных 479,7 тыс. машин. В отчетный период Tesla поставила дилерам 466 тыс. 140 электромобилей, что также стало лучшим показателем в истории компании.

Фото: Tesla