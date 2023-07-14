Hyundai представила свой самый мощный кроссовер Ioniq 5 N

Кроссовер получил аккумулятор емкостью 84 кВт-ч с функцией быстрой зарядки, которая позволяет восполнить заряд батареи с 10% до 80% за 18 минут. Ioniq 5 N отличается от базовой версии множеством модификаций, ориентированных на использование машины на гоночной трассе (включая режим для дрифта), а также спортивным обвесом, 21-дюймовыми колесами, подрулевыми лепестками и ковшеобразными сиденьями.

Стоит отметить, что Hyundai Ioniq 5 N стал первой электрической моделью в спортивной линейке N. Автомобиль оснащен двумя электромоторами и системой полного привода, пиковая мощность силовой установки составляет 641 л.с. (770 Нм). Разгон до «сотни» занимает 3,4 сек., а максимальная скорость составляет 260 км/ч.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», корейский автоконцерн Hyundai вложит 109,4 триллиона вон (85,41 млрд долларов) в ускорение разработки электрокаров. Средства направят на перепрофилирование заводов по производству ДВС на электродвигатели, а также на создание новых сборочных площадок исключительно для электрокаров, включая строящийся Hyundai Motor Group Metaplant America в американском штате Джордия.

План прописан в новой бизнес-стратегии под названием Hyundai Motor Way. Hyundai и ее премиальная «дочка» Genesis нацелены на 34-процентную долю электрокаров в своих мировых продажах и 53-процентную – на ключевых рынках к 2030 году. Цели продавать 840 тыс. электрокаров к 2026 году и 1,87 миллиона к 2030-му увеличены на 100 тысяч и 130 тысяч единиц соответственно. К концу десятилетия доля электромобилей должна составить 53% от всего числа продаваемых машин Hyundai в США. В Европе целевой показатель – 71%, в Южной Корее – 37%.

Несмотря на более высокую себестоимость электромобилей, Hyundai надеется быстро поднять прибыль за счет масштаба. Для «батарейных» машин разработают новые платформы, которые придут на смену нынешней E-GMP. Они будут стандартизированы и позволят строить машины всевозможных классов – от кроссоверов разных размеров до пикапов и люксовых машин. С 2025 по 2030 год Hyundai Motor Group представит 13 новых моделей, включая четыре под шильдиком Kia.

Фото: Hyundai