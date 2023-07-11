Стала известна цена купе-кроссовера EXEED RX в России

Новый купе-кроссовер EXEED RX, который поступит в продажу в России до конца июля, будет стоить 5 млн 350 тыс. рублей. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на данные из прайс-листа модели. Предполагается, что в нем указана стоимость за первые кроссоверы из эксклюзивной партии и позже в продаже появятся автомобили в более доступных комплектациях.

Напомним, купе-кроссовер EXEED RX станет четвертой моделью в российской линейке бренда. Автомобиль имеет следующие габариты: 4781 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1671 мм в высоту при колесной базе 2800 мм. Под капотом установлен 2-литровый двигатель мощностью 249 л.с. (385 Нм), который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода. Впервые на этой модели будут доступны 7 режимов вождения, включающие в себя как традиционные Eco, Normal, Sport, так и дополнительные для специфических дорожных условий: Снег, Грязь, Песок и 4x4.

Внешний вид ЕXEED RX отличают безрамочная ромбовидная решетка радиатора, скрытые ручки дверей с электроприводом, а также динамическое освещение. Интерьер автомобиля получил 24,6-дюймовый изогнутый экран, D-образное многофункциональное рулевое колесо, электронный переключатель передач и физические кнопки с огранкой в стиле алмаза. В интерьере использованы сиденья с отделкой перфорированной кожей наппа. Аудиосистема Sony с 14 динамиками создает объемное звучание в любой точке салона.

Среди передовых технологий стоит отметить высокопроизводительный процессор Qualcomm Snapdragon 8155 и новую подвеску CDC c регулируемой жесткостью амортизаторов. Кроме того, впервые на EXEED RX появилась новая концепция переключения передач с помощью подрулевого селектора, а управление ключевыми функциями осуществляется с помощью сенсорных кнопок, расположенных на руле. Система кругового обзора реализована в формате 540 градусов, что позволяет увидеть не только состояние среды вокруг автомобиля, но и под ним. В дальней дороге водитель и пассажиры смогут оценить удобство новых кожаных сидений со множеством настроек, вентиляцией и сиденьем повышенной комфортности для пассажира спереди с массажем и оттоманкой. В оснащение ЕXEED RX также входит функция ионизации и ароматизации воздуха с возможностью выбора из трех ароматов.

По словам руководителя пресс-службы ГК «Expocar» Александра Ковалева, основными конкурентами EXEED RX станут официально представленные в России Geely Monjaro и Changan UNI-K. С этими автомобилями он соревнуется и на рынке Китая. Основное преимущество новинки перед Monjaro и UNI-K – статус, ведь EXEED занимается реализацией премиальных автомобилей, в то время как в модельных линейках Geely и Changan есть более доступные модели. Среди минусов EXEED RX стоит выделить роботизированную коробку передач, тогда как у его конкурентов установлен гидротрансформатор.

«Если говорить о параллельном импорте, конкурентов у RX становится заметно больше. В основном это представители премиальных брендов, а именно: Mercedes-Benz GLC, BMW X3, Audi Q5, Lexus NX, Genesis GV70 и другие. В сравнении с ними преимуществом RX станет официальная гарантия, понятный сервис и стабильные поставки клиентам», – комментирует эксперт.

Фото: ЕXEED