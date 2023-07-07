Продажи новых грузовых автомобилей в июне показали рост в 2,2 раза

По итогам июня 2023 года в России было реализовано 12,8 тыс. новых грузовиков, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации рынка. Это в 2,2 раза превышает показатель июня 2022-го. Столь резкий прирост во многом связан с низкой сравнительной базой прошлого периода.

Первенство в этом сегменте рынка сохраняет отечественный бренд KAMAZ, которому принадлежит свыше 20% от общего объема. В начале лета продажи новых «камазов» составили 2,9 тыс. экземпляров, что на 24% превысило результат годичной давности. Также в ТОП-5 самых популярных марок на рынке грузовых машин попали китайские SITRAK (2,2 тыс. шт.), Shacman/Shaanxi (2 тыс. шт.; +105%), FAW (1,4 тыс. шт.; рост в 7,2 раза) и Foton (0,7 тыс. шт.).

Что касается итогов первого полугодия, то за это время в нашей стране было продано 62,7 тыс. новых грузовиков – на 67% больше, чем за 6 месяцев прошлого года. Более подробно об этом, а также о самых продаваемых моделях, читайте здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ