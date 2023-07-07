Продажи новых грузовиков в июне и 1 полугодии 2023 года

7 июля 2023 года
За июнь 2023 года в России было реализовано 12 823 новых грузовых автомобиля, что в 2,2 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.
Лидером рынка грузовиков остается отечественная марка KAMAZ, доля которой в первый месяц лета снизилась до 22,4% (год назад она составляла 40,1%). По итогам июня в России было реализовано 2 873 новых «камаза». Далее следуют пять китайских брендов – SITRAK (2 175 шт.), Shacman (1 993 шт.), FAW (1 363 шт.), Foton (703 шт.) и Howo (607 шт.). Из них только у Shacman и Howo доля уменьшилась, а у остальных – увеличилась.
Результаты 10 марок-лидеров рынка в июне представлены в таблице 1. Все они показывают рост объемов продаж, которые сильнее всего выросли у FAW (в 7,2 раза – на низкой базе прошлого периода).
Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых грузовиков в РФ (шт.)
В модельном рейтинге первую позицию сохраняет SITRAK C7H, которому в июне принадлежит шестая часть рынка. В начале лета продажи этого грузовика составили 2 175 экземпляров. Следующие четыре строчки в рейтинге занимают его «соотечественники», а именно: FAW CA3310 (886 шт.), Shacman SX3318 (733 шт.), Foton BJ4189 (647 шт.) и Shacman SX3258 (639 шт.). Отечественные модели (три «камаза» и GAZ Gazon NEXT) оказываются за пределами ТОП-5. Замыкает десятку лидеров еще один «китаец» – Howo T5G.
Среди моделей-лидеров только одна в июне показывает падение – KAMAZ 65115 (-20,2%). Все остальные оказываются «в плюсе», а сильнее всего продажи выросли у FAW CA3310 (почти в 6 раз).
Более подробная информация о самых продаваемых моделях российского рынка новых грузовиков представлена в таблице 2.
Табл. 2. ТОП-10 моделей по продажам новых грузовиков в РФ (шт.)
Если рассматривать итоги 6 месяцев 2023 года, то за этот период объем реализации новых грузовых автомобилей в России составил 62 721 единицу – на 66,5% больше, чем в январе – июне прошлого года.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ