Продажи новых грузовиков в июне и 1 полугодии 2023 года

7 июля 2023 года

За июнь 2023 года в России было реализовано 12 823 новых грузовых автомобиля, что в 2,2 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Лидером рынка грузовиков остается отечественная марка KAMAZ, доля которой в первый месяц лета снизилась до 22,4% (год назад она составляла 40,1%). По итогам июня в России было реализовано 2 873 новых «камаза». Далее следуют пять китайских брендов – SITRAK (2 175 шт.), Shacman (1 993 шт.), FAW (1 363 шт.), Foton (703 шт.) и Howo (607 шт.). Из них только у Shacman и Howo доля уменьшилась, а у остальных – увеличилась.

Результаты 10 марок-лидеров рынка в июне представлены в таблице 1. Все они показывают рост объемов продаж, которые сильнее всего выросли у FAW (в 7,2 раза – на низкой базе прошлого периода).

Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых грузовиков в РФ (шт.)