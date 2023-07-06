Livan в 2024 году привезет в Россию новый среднеразмерный кроссовер

Компания Livan в 2024 году выведет на российский рынок новый среднеразмерный кроссовер в сегменте C+. Об этом порталу «Авто Mail.ru» рассказал генеральный директор «Ливэн Мотор Рус» господин Се Цзяо.

«Это кроссовер примерно как X6 Pro, но он относится к сегменту C+. Название пока не сможем раскрыть, оно будет названо ближе к дате премьеры», – рассказал глава Livan в России Се Цзяо. По его словам, дебют машины на российском рынке состоится в 2024 году.

По габаритам новинку можно сравнить с распространенными в нашей стране Kia Sportage и Toyota RAV4. Из китайских моделей конкурентами кроссовера Livan станут Haval F7, Geely Atlas Pro, а также Changan CS55 Plus и CS75.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Министерство промышленности КНР опубликовало данные о новом среднеразмерном купе-кроссовере Livan 7 / RL7. Новинка имеет следующие габариты: 4690 в длину, 1892 мм в ширину и 1650 мм в высоту при колесной базе 2775 мм. Экстерьер автомобиля отличается единой светодиодной полосой ДХО и головной оптикой, интегрированной в передний бампер. В его задней части можно заметить единый элемент фонарей. Внешний вид Livan 7 дополнят выдвижные дверные ручки и пластиковые элементы по низу кузова. В движение купе-кроссовер приводит электромотор мощностью 245 л.с. Что касается батареи, предусмотрено два варианта: железо-фосфатный (LFP) и никель-марганец-кобальтовый (NMC).

Напомним, китайская марка Livan недавно вышла на российский рынок с компактным кроссовером X3 Pro. В ближайшее время компания намерена представить в нашей стране еще две новинки: в августе у дилеров должен появиться кроссовер С-класса X6 Pro, а в сентябре модельная линейка пополнится седаном S6 Pro, который выступает в сегменте D. В дальнейшем на российский рынок планируется вывести и электромобили.

Фото: Livan

