Рассекречен купе-кроссовер Livan 7, который может появиться в России

Министерство промышленности КНР опубликовало данные о новом среднеразмерном купе-кроссовере Livan 7 / RL7 от совместного предприятия Lifan и Geely.

Как пишет портал «Китайские автомобили», новинка имеет следующие габариты: 4690 в длину, 1892 мм в ширину и 1650 мм в высоту при колесной базе 2775 мм. Экстерьер автомобиля отличается единой светодиодной полосой ДХО и головной оптикой, интегрированной в передний бампер. В его задней части можно заметить единый элемент фонарей. Внешний вид Livan 7 дополнят выдвижные дверные ручки и пластиковые элементы по низу кузова.

В движение кроссовер приводит электромотор мощностью 245 л.с. Что касается батареи, предусмотрено два варианта: железо-фосфатный (LFP) и никель-марганец-кобальтовый (NMC).

Напомним, китайская марка Livan недавно вышла на российский рынок с компактным кроссовером X3 Pro. В ближайшее время компания намерена представить в нашей стране еще две новинки: в августе у дилеров должен появиться кроссовер С-класса X6 Pro, а в сентябре модельная линейка пополнится седаном S6 Pro, который выступает в сегменте D. В дальнейшем на российский рынок планируется вывести и электромобили. Вполне возможно, что одним из них окажется Livan 7.

Фото: Министерство промышленности КНР