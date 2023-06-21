Honda открыла продажи новых автомобилей в Санкт-Петербурге

Компания «Звезда Невы» открыла в Санкт-Петербурге новый дилерский центр Honda. В момент открытия автосалона складские запасы составляют более 50 машин, сообщает пресс-служба дилера.

«Звезда Невы» предлагает покупателям 8 моделей автомобилей Honda: седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (5-го и 6-го поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey. Все автомобили Honda, представленные в дилерском центре «Звезда Невы», адаптированы под российский рынок. Официальная гарантия на машины составляет 3 года или 100 тыс. км.

Как отмечает генеральный директор «Звезда Невы» Валерий Рыжкин, более половины доступных в дилерском центре моделей Honda ранее официально не продавались в России. И к осени планируется расширить модельный микс.

Напомним, в марте 2022 года компания Honda остановила официальные поставки своей продукции в Россию в связи с разрывом логистических цепочек. При этом решение об уходе марки с российского авторынка и прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года марка приняла еще в конце 2020-го. Как заявлялось, данное решение продиктовано стремлением Honda к глобальной оптимизации в части разработки, производства и продаж автомобильной продукции с целью дальнейшего повышения эффективности операций в автомобильном бизнесе по всему миру, а также концентрацией ресурсов на электрификации модельного ряда Honda.

Фото: «Звезда Невы»