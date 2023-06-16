Бизнес-седан Chery Arrizo 8 стал доступен для заказа в России

Компания Chery начала прием предзаказов на новый бизнес-седан Chery Arrizo 8, который уже начал поступать в салоны официальных дилеров. Дата старта продаж новинки будет объявлена до конца июня на официальной VIP-презентации, в ходе которой также будет представлена лимитированная версия Ultimate SE, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Напомним, новая модель будет доступна в комплектациях Prestige (3 млн 399 тыс. 900 руб.), Ultimate (3 млн 499 тыс. 900 руб.) и специальной лимитированной версии Ultimate SE (3 млн 549 тыс. 900 руб.).

Седан Chery Arrizo 8 построен на модульной платформе M1X, которая предоставляет больше простора в передней и задней частях салона, что позволяет с комфортом расположиться водителю и пассажирам. Автомобиль имеет следующие габариты: 4757 мм в длину, 1832 мм в ширину и 1469 мм высоту при колесной базе 2770 мм. Дорожный просвет равен 144 мм. Спереди у Chery Arrizo 8 установлена независимая подвеска типа McPherson, сзади – многорычажная.

Под капотом Chery Arrizo 8 установлен двигатель третьего поколения 1.6TGDI мощностью 186 л.с. и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DCT. Разгон до 100 км/ч у автомобиля занимает 8,9 секунды. Максимальная скорость составляет 205 км/ч.

Как отмечает директор направления новых автомобилей компании «Автополе» Владислав Прасолов, российский офис Chery специально для Arrizo 8 подготовил три комплектации, чтобы удовлетворить запросы всех потенциальных клиентов. «Предполагаю, что наиболее востребованной будет версия Ultimate, потому что доплата всего 100 тысяч, но уровень опций выше. Не такая существенная сумма, чтобы отказываться от дополнительных опций», – рассуждает эксперт. По его оценкам, продажи Arrizo 8 будут примерно на уровне кроссовера Tiggo 8 PRO, заняв до 10% в общем объеме реализации Chery в России.

В свою очередь, PR-менеджер компании Expocar Александр Ковалев считает, что новинка без труда станет альтернативой Toyota Camry и Kia K5, которые сегодня поставляются по схеме параллельного импорта, благодаря более низкой цене, гарантии производителя и отлаженному сервисному обслуживанию.

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Фото: Chery