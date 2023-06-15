Новый купе-кроссовер EXEED RX стал доступен для заказа в России

Напомним, кроссовер EXEED RX является серийной версией концепта EXEED AtlantiX. Автомобиль имеет следующие габариты: 4781 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1671 мм в высоту при колесной базе 2800 мм. Под капотом установлен 2-литровый двигатель мощностью 249 л.с. (385 Нм), который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода. Впервые на этой модели будут доступны 7 режимов вождения, включающие в себя как традиционные Eco, Normal, Sport, так и дополнительные для специфических дорожных условий: Снег, Грязь, Песок и 4x4.

Компания EXEED начала прием предзаказов на новый купе-кроссовер RX, который станет четвертой моделью в российской линейке бренда. В первой поставке – всего 500 автомобилей. Официальный старт продаж новинки состоится до конца июля, тогда же будет объявлена стоимость автомобиля, сообщает пресс-служба китайской марки.

Внешний вид ЕXEED RX отличают безрамочная ромбовидная решетка радиатора, скрытые ручки дверей с электроприводом, а также динамическое освещение. Интерьер автомобиля получил 24,6-дюймовый изогнутый экран, D-образное многофункциональное рулевое колесо, электронный переключатель передач и физические кнопки с огранкой в стиле алмаза. В интерьере использованы сиденья с отделкой перфорированной кожей наппа. Аудиосистема Sony с 14 динамиками создает объемное звучание в любой точке салона.

Среди передовых технологий стоит отметить высокопроизводительный процессор Qualcomm Snapdragon 8155 и новую подвеску CDC c регулируемой жесткостью амортизаторов. Кроме того, впервые на EXEED RX появилась новая концепция переключения передач с помощью подрулевого селектора, а управление ключевыми функциями осуществляется с помощью сенсорных кнопок, расположенных на руле. Система кругового обзора реализована в формате 540 градусов, что позволяет увидеть не только состояние среды вокруг автомобиля, но и под ним. В дальней дороге водитель и пассажиры смогут оценить удобство новых кожаных сидений со множеством настроек, вентиляцией и сиденьем повышенной комфортности для пассажира спереди с массажем и оттоманкой. В оснащение ЕXEED RX также входит функция ионизации и ароматизации воздуха с возможностью выбора из трех ароматов.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке можно здесь.

Фото: ЕXEED