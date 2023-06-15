Полноприводный «Соболь NN» появится в конце 2023 года

Горьковский автозавод в декабре 2023 планирует наладить серийное производство микроавтобусов и фургонов «Соболь NN 4×4». Премьера новинки должна состояться на выставке «Comtrans-2023» 5 сентября.

Как пишет портал «Авто Mail.ru» со ссылкой на свои источники, помимо улучшенной комплектации и оснащения салона версия 4×4 будет отличаться от обычного автомобиля возможностью жесткого подключения передней оси, а также понижающим рядом в трансмиссии. Полноприводный «Соболь NN» также будет оснащен блокировками переднего и заднего межколесного дифференциала. В отличие от предыдущего поколения, подключение полного привода на новой машине выполняется не рычагами, а трехрежимной «шайбой» («2H», «4H», «Pull 4L») автоматического переключения, расположенной на центральной консоли.

«Соболь NN 4×4» получит новую раздаточную коробку с алюминиевым корпусом и электронным управлением. Передаточное число демультипликатора увеличено с 1,87 до 2,82. В отличие от старой раздатки новый модуль в состоянии выдерживать повышенный крутящий момент – свыше 400 Нм.

По габаритам (5110х2068х2445 мм) и колесной базе (3005 мм), внедорожный вариант «Соболь NN» не отличается от заднеприводных модификаций. На выбор будет предложены два типа двигателей: дизельный 2.8 и бензиновый 2.7. Оба мотора работают в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, в четвертом квартале 2022 года Горьковский автозавод начал производство нового поколения легкого коммерческого автомобиля «Соболь NN» полной массой 2,5 и 3,5 т. Инвестиции «Группы ГАЗ» в разработку и запуск производства «Соболь NN» составили 3,25 млрд рублей. Как отмечается, появление в линейке автомобилей ГАЗ городского фургона «Соболь NN» отражает быстро растущий спрос со стороны служб доставки и компаний, работающих в сегменте онлайн-торговли, в компактном, маневренном и в то же время вместительном и комфортабельном развозном автомобиле. За счет небольших габаритов и малого радиуса разворота (5,4 м) автомобиль может легко перемещаться в интенсивном транспортном потоке, проезжать по узким улицам и загруженным складским помещениям, парковаться во дворах, не создавая помех легковому транспорту.

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Фото: ГАЗ